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    顏寬恒控「顏色不對就雙標」 中檢︰無政治考量

    顏寬恒指控中檢「顏色不對就雙標？」，中檢則反駁說，絕不考量政治立場。（記者林旻臻攝）

    顏寬恒指控中檢「顏色不對就雙標？」，中檢則反駁說，絕不考量政治立場。（記者林旻臻攝）

    2023/03/29 12:32

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署昨天（28日）搜索國民黨前立委顏寬恒位於沙鹿的莊園豪宅，以涉嫌竊佔國有地、偽造文書等罪名，諭令他與妻子陳麗淩各以1000萬元、500萬元交保，顏寬恒今天（29日）召開記者會，堅持自己清白無罪，中檢「是否因為顏色不對，就是雙標？」，對此，中檢今天中午發佈「嚴正聲明」回應，「法律沒有假期，檢察官偵辦案件絕不考量任何政治因素及立場」。

    顏家位於沙鹿區的莊園豪宅，占用國有地一事，早於去年中二選區立委補選時即已曝光，且經主管機關認定屬實，之後由顏家自行拆除（警衛室等處），至於他與妻子另涉的偽造文書罪，則是新曝光的刑事案件，上述豪宅於中二選區補選之後，顏家以低於市價五成，等同打對折，大約4500萬元，賣給中市一家建設（室內設計）公司。

    顏寬恒今天指控，他登記參選立委之後沒多久，檢調就大動作搜索，質疑他竊佔國有地與偽造文書，顏寬恒強調，他堅持自己清白無罪，「我合法出售沙鹿住宅、合法標租國有土地，因為私人物品沒有完全搬走，竟被認定是假交易，且重保1000萬元！」，他質疑不合理，「是否因為（政黨）顏色不對，就是雙標？」 ，他質疑是政治因素使然。

    對此，台中地檢署發佈聲明文，「嚴正聲明」指出，法律沒有假期，檢察官偵辦案件絕不考量任何政治因素及立場，中檢強調，偵辦此一涉嫌竊佔（國土）等案件，是去年1月至3月（中二選區補選前後），陸續接獲不同民眾檢舉告發而立案偵辦，相關偵辦期間及作為絕不考量任何政治因素及立場，並以所查獲事證依法偵辦，特此聲明，請外界切勿妄加臆測，給予檢察官公正之辦案空間。

    中檢還強調，秉持有據必查、違法必辦之精神，打擊不法，以維護國家財產及全民利益。

    顏家沙鹿莊園豪宅內，原占用國有地的警衛室等設備已拆除，以樹木盆栽圍住。（記者張軒哲攝）

    顏家沙鹿莊園豪宅內，原占用國有地的警衛室等設備已拆除，以樹木盆栽圍住。（記者張軒哲攝）

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