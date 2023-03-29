廢電腦主機殼偽裝測速照相被識破惹議 東警：如同人形立牌提醒

警方以電腦主機殼偽裝測速照相，用路人心驚驚，當地居民怨嘆簡陋。（記者陳賢義攝）

2023/03/29 12:20

〔記者陳賢義／台東報導〕台東警分局中興派出所前移動式測速照相機重出江湖？警方降低交通意外肇事率，提高見警率、科技執法多管道併用，但利用廢棄電腦主機殼偽裝測速照相可是頭一遭，還有一排交通三角錐作掩護，嚇得行經用路人不敢造次放慢車速，但「狼來了」的招術很快就被眼尖民眾識破，警方「佛心」瞬成網友熱傳笑話，但仍不得不讚許警方的用心良苦。

「要裝也裝像一點，太假了吧！」每天送貨開車路經，貨車司機阿德渾然不察，每每都信以為真放慢車速護荷包，倒是雜貨店老闆察覺有蹊蹺，趨前查看忍不住笑了出來，機殼裡只有幾條凌亂的電線，一旁雖放有車用電池，但只有正極接著電線，負極卻是空空如也。

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當地居民表示，以往東興所前原本就是測速照相經常出沒點，且裝設有固定式測速照相，只要手機下載APP就能清楚知道測速照相及經常出沒點，但不知何故拆除；由於東興所位於大轉彎處，且鄰近東興社區，往返車輛只要車過快或未注意前方路況，肇發事故時有所聞，只是警方要裝就裝真的，便宜行事加上外觀簡陋，馬腳立現。

警方「佛心」引來網友正反交攻，有人挪揄是警方是好心預告，吐槽「假的啦！只是電腦主機殼」、「狼來了！喊幾次就不靈了」、「科技執法太恐怖，還是這台測速照相最佛心」，但也有人體諒警方的用心良苦，直言車輛進入社區本來就應放慢速度，就是太多用路人不遵守交通規則，加上警力吃緊，不得不另謀他法提醒用路人小心慢駛。

台東警分局表示，南鄉東興部落台9線368公里路段，為易肇事與超速違規熱點，為有效執行速度管理，才會於東興所前設置模擬測速照相權宜措施，效果如同人形立牌，目的是提醒駕駛人行經社區路段提高警覺並降低車速，保護自己也保護他人。

東興所前設置模擬測速照相，「以假亂真」的權宜之計引發網友熱論。（記者陳賢義攝）

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