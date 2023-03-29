貪污中校盜賣口罩賺8千 李志交被重判撤職

後備指揮部中校李志交盜賣國家隊口罩，更一審改判有期徒刑6年6月、褫奪公權3年。（資料照）

2023/03/29 11:40

〔記者楊國文／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情從2020年初爆發，後備指揮部中校軍官李志交同年2月奉派帶隊監督徵用醫療口罩工廠生產、出貨，竟監守自盜，找昔日同袍上士張政陽開車載走1500片醫療口罩，賣出1000片，獲利8000元。高等法院更一審今依貪污治罪條例的侵占公用財物罪，判李志交6年6月、褫奪公權3年，犯罪所得8000元沒收。還可上訴。

此外，李志交因涉嫌盜賣口罩的貪污犯行，被國防部下重手撤職、停止任用5年，他不服，主張國防部未考量他任職期間累積多次嘉獎和記功，重懲違反比例原則，但台北高等行政法院認為處分於法有據，判他敗訴，已提起上訴。

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判決指出，李志交2020年2月18日奉派至「廣鉞淂」口罩工廠擔任帶隊督導官，負責監督、統計、回報口罩產量，卻監守自盜，2月23日、24日兩度指示昔日同袍、上士張政陽開車至工廠，將口罩裝進紙箱載離工廠，李志交向張政陽聲稱要送給長官和朋友。

同月23日，李志交讓張政陽載走500片口罩，至今下落不明；24日晚間，他搭張政陽的車連同1000片口罩，載至國道湖口服務區，以每片8元賣給不知口罩來源的林姓買家，獲利8000元，再由張政陽載他至楊梅火車站。

台北地院依貪污治罪條例「侵占公用財物罪」重判李志交10年2月、褫奪公權5年；至於認罪並繳回不法所得的張政陽，則獲輕判1年8月，緩刑3年，已確定。

李志交不服判決，上訴高等法院，高院駁回上訴，維持一審原判。全案上訴最高法院後，撤銷發回院更一審審理。

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