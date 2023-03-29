普悠瑪飆速過彎傾覆釀18死 司機員判「撤職」停止任用4年

台鐵司機員尤振仲2018年10月21日傍晚駕駛普悠瑪號列車在宜蘭縣新馬車站出軌翻覆，釀成18死200餘傷慘劇。（資料照）

2023/03/29 11:55

〔記者吳政峰／台北報導〕台鐵司機員尤振仲2018年駕駛普悠瑪自強號列車，誤判列車自動防護系統（ATP）故障而擅自關閉，導致列車以時速140公里過彎，在宜蘭縣新馬站前翻車，釀成18死、200餘傷的慘劇。刑事部分，尤振仲被依過失致死罪判刑4年6月確定；行政部分，懲戒法院29日判撤職，停止任用4年。

判決指出，尤振仲2018年10月21日駕駛車次編號6432車次普悠瑪自強號列車自樹林站出發，該車之前已經發生第1、8車主風泵（即空壓機）強制停止的故障問題，尤出車前卻未確認排除故障，導致行駛中多次發生總風缸壓力不足而自動切斷動力，抑制列車加速。

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尤振仲誤判列車動力切斷是因ATP系統故障所致，在大溪站前約1.8公里處，違規擅自關閉ATP系統，未依規定向行車調度員通報及重啓，使得列車經過羅東站後，以時速139-142公里行駛，期間尤持續與機車調度員、檢查員通聯討論斷路器復位跳開等問題，未警覺即將過彎及新馬站彎道速限85公里（普悠瑪應降為75）的標誌，導致列車超速翻覆，造成18人死亡、2百餘人輕重傷的重大事故。

刑事部分，宜蘭地院2021年間依過失致死罪判尤振仲4年6月徒刑，2023年3月3日獲得最高法院維持，全案確定。交通部再把案子移請懲戒法院，進行行政懲戒。

雖然尤振仲辯稱，事故前已盡力尋求支援協助，排除列車故障，未超速駕駛，仍不幸發生憾事，並無違失，但懲戒法院參酌交通部提出的「交通部臺鐵6432次列車新馬站內出軌事故行政責任調查報告」、「傾斜式列車出庫檢查表」、「國家運輸安全調查委員會重大運輸事故調查報告（第一冊）」，仍認他違失事實事證明確。

懲戒法院指出，尤振仲去2017年間吸食安非他命獲得檢察官緩起訴處分，足見對自身職務的體認有所不足，又因誤判車輛故障原因，擅自關閉ATP，導致列車以遠超過速限（75公里）的140公里高速行駛，釀重大死傷悲劇，過失重大。審酌尤亦受傷，並曾向死者及遺族致哀及道歉，訴訟時卻否認違失，合議庭評議後，29日判其撤職，停止任用公務員4年，可上訴。本案由懲戒法庭第一審第三庭審理，成員為審判長法官呂丹玉、陪席法官葉麗霞、受命法官周占春。

5年前普悠瑪列車在宜蘭縣新馬站翻覆釀18死意外，台鐵司機員尤振仲（見圖）關閉ATP又超速，判刑4年半定讞；行政部分被撤職4年。（資料照，記者方賓照攝）

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