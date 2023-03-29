海巡署被質疑「不救自家人」 海委會增訂「積極行動條款」

海委會通過海巡署「接獲我國搜救責任區外救生救難通報事件處理原則修正草案」備查，增訂積極行動條款，與國際同步救援。（海委會提供）

2023/03/29 11:10

〔記者洪定宏／高雄報導〕東港籍漁船「昇豐128號」月前在帛琉海域失聯，海巡署獲報4天後，才派艦艇搜尋，引發輿論質疑「不救自家人」。海委會主委管碧玲發現目前的標準作業程序無法應變，昨天首次召開擴大會務會報，通過海巡署「接獲我國搜救責任區外救生救難通報事件處理原則修正草案」備查，增訂積極行動條款，也就是如果海巡量能與海象都允許，可不受國際救援「就近有效」原則的框架，在72小時內，最大安全航速可以到達的海域範圍，優先派遣艦艇，與國際同步救援。

昇豐128號許姓船長帶5名印尼漁工，於2月8日從屏東縣鹽埔漁港出海，2月17日向家屬回報海象惡劣，不料隔天凌晨就斷訊失聯，家屬隨即通報漁業署，2月20日轉報海巡署，卻遲至2月24日才派台南艦及偉星艦先在台菲海域搜尋，隔天台南艦再前往帛琉海域，3月9日仍一無所獲返航，3月13日回到高雄港，6名船員至今依舊生死未卜。

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管碧玲曾於3月3日在臉書粉專發文解釋，台灣遠洋漁船在國際海域的急難救援，必須仰賴國際救援體系聯合搜救，依據「就近有效」原則，台灣第一時間啟動國際救援與船舶互助系統，除了通報商船及漁船幫忙，鄰近國家也會出動飛機協尋。

管碧玲坦言，艦艇在海面平行搜索「事倍功半」，海巡署沒有空中機隊，必須面對成立「航空分署」的議題。

不過，管碧玲仍要求海巡署改善，研擬「接獲我國搜救責任區外救生救難通報事件處理原則修正草案」，並於昨天召開擴大會務會報通過備查。

管碧玲強調，修正草案主要增訂更積極作為的條款，除了「在相當條件下，海巡署將與國際救援同步啟動救援行動」，最重要的是，如果海巡量能與海象都允許，可不受國際救援「就近有效」原則的框架，在72小時內，最大安全航速可以到達的海域範圍，優先派遣艦艇，與國際同步救援。

東港籍漁船「昇豐128號」6名船員，至今生死未卜。（漁業署提供）

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