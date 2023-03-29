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    載空雞籠未過磅被重罰9萬 老司機不服提訴遭法官打臉

    法官認為，國道警察局之函文說明雖授予員警權限認定，但不代表就不是違規行為，且張男載運空雞籠數量多，員警難以直觀認定，依規舉發合法，駁回張男之訴。載運雞隻示意圖，與本案無關。 （資料照）

    法官認為，國道警察局之函文說明雖授予員警權限認定，但不代表就不是違規行為，且張男載運空雞籠數量多，員警難以直觀認定，依規舉發合法，駁回張男之訴。載運雞隻示意圖，與本案無關。 （資料照）

    2023/03/29 09:10

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕張姓男子駕駛大貨車載運空雞籠，行駛國道沒有過磅，被警開單告發，罰9萬元；張男自認不會超重，沒有過磅必要，且主張國道警察局曾就過磅執法，函文說明員警可依個案情節認定不予舉發，不服提起行政訴訟。不過，法官認為，國道警察局之函文說明雖授予員警權限認定，但不代表就不是違規行為，且張男載運空雞籠數量多，員警難以直觀認定，依規舉發合法，駁回張男之訴。

    張男於去年8月3日上午11點10分駕駛營業大貨車載運空雞籠，行經國道一號南向218公里彰化員林南磅處，未進入員林南磅過磅，被國道警方依違反道路交通管理處罰條例「汽車裝載貨物行經設有地磅處所5公里內路段未依標誌指示過磅」開單告發，張男被裁罰9萬元、記違規點數2點。

    張男自認當時載運的是空雞籠，不會超重，所以沒有過磅必要，且提出國道警察局109年6月10日國道警交字第10909045801號函文說明三「…有關道路交通管理處罰條例第29條之2第4項立法目的係為避免嚴重超載者採取消極方式抗拒過磅，甚至拒絕停車接受稽查等，危害行車安全，貨車載有空籃（籠）、棧板等隨車承載工具或附屬物品等以直觀認知顯不可能超載部分，行經地磅站若未進入過磅，員警可依個案情節認定不予舉發」，聲明處分撤銷。

    不過，法官認為，國道警察局之函文說明雖授予員警權限認定，但不代表就不是違規行為，且張男載運空雞籠數量多，員警難以直觀認定有無超重。且依道交條例第29條之2第4項規定，係為求取締超載車輛以遏止違規行為，方規範汽車裝載貨物行經設有地磅處所5公里內，均有依標誌過磅義務，並非只限定超載車輛方有過磅義務。

    法官調查，張男駕駛大貨車約17、18年，知悉大貨車載重行經地磅站5公里內處所，應依標誌、號誌指示過磅規定等情，且經當庭勘驗舉發影像，勘驗結果可見當日視線良好，且指示載重大貨車過磅的相關標誌等都可明顯看見，張男自身疏失於主觀上誤認未超載即無庸過磅，致未能依標誌指示過磅而違規事實明確。

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