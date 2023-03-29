清明墾丁遊注意！200縣道測速照相4/1啟用

屏東縣200縣道測速照相四月一日啟用 。（記者蔡宗憲攝）

2023/03/29 08:33

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕清明連假本週登場，屏縣警方在連接墾丁及台東的台一線規劃縝密交通疏導措施外，連接屏東縣恆春鎮和滿州鄉觀光的東西向交通動脈200縣道，從恆春東門至滿州消防分隊、長達十幾公里的拓寬工程已經完工，道路平坦好開之後，屏縣府警察局也決定在四月一日起啟用首支測速照相桿，速限將是六十公里，提醒民眾清明連假返鄉或旅遊務必小心駕駛。

對於縣道200線的測速照相桿啟用，警方指出，道路完工後已展開「測試」至今，本規劃限速四十公里，去年經過當地民眾及縣議員盧玟欣反映，速限確定將是時速六十公里，預計四月正式一日啟用，呼籲民眾在寬敞道路行駛仍應遵守交通規範，目的是為保護居民通行安全，非以裁罰為目的。

請繼續往下閱讀...

屏縣府工務處表示，為提升恆春半島交通路網服務水準，恆春至滿州鄉的200縣道完工外，多條支線都完成整理已通車，將朝建設更舒適的道路品質和便利路網，帶動半島整體區域的發展。

至於遊客關注的連接墾丁、台東交通問題，枋寮警方指出，實施成效良好的調撥車道策略，南下將於台一線四三六公里（水底寮五岔路口）到四四五.五公里（嘉和路口）視車潮調撥車道，車多狀況除了採燈控輪放方式；北上仍從車流匯集回堵的台一及台九線三叉路口開始，後段則連接沿山公路分流。

恆春半島部分，恆春警方除了墾丁大街晚間從進行「人車分流」防疫管制，易壅塞的台二十六線車城、恆春、南灣、墾丁路段，都規劃警力並部署紐澤西護欄及交通錐，南下若湧現車潮預計由長灘飯店右轉車城景觀道路沿福安大橋、龜山大橋至海生館南下或海生館三叉路左轉埔墘路至台灣牛餐廳右轉接台二十六線南下。

二○○縣道測速照相四月一日啟用 。（記者蔡宗憲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法