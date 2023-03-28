彰化10大測速照相出爐 用路人都被第1名外觀騙了

彰化10大測速照相第1名是彰化市中正路2段與中華路口，特別的是，有用路人行經該處卻不見「固定測速桿」，原來路口處設置的是「科技執法系統」。（警方提供）

2023/03/28 19:40

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣10大測速照相第一季1~3月件數出爐，全縣共開罰2萬2691件違規超速罰單，依汽車超速1600元起跳，「業績」高達3630萬餘元，其中高居第1名的是彰化市中正路2段與中華路口的4897件，勇奪第一季「測速王」寶座，特別的是，有用路人行經該處卻不見「固定測速桿」，直呼「被騙了」。交通隊對此指出，路口處設置的是「科技執法系統」，同樣能辨識闖紅燈、超速，與傳統的固定桿不同，只要遵守交通規則，就不怕被取締。

交通隊今天公布今年1~3月份前10大測速照相取締路段與件數，分別為彰化市中正路2段與中華路口4897件、彰化市新平路與環河街口2905件、和美鎮線東路5段291號南側170公尺2898件、社頭鄉中山路一段與和平三路口2746件、縣139線7.7K處1927件、社頭鄉縣141線與崙饒路口1773件、芳苑鄉斗苑路頂後段與路平路口1653件、員林市員埔路與三潭巷口1640件、縣139線8.537K處1129件、埤頭鄉縣152線16.5公里處1123件。

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短短3個月，這10大測速照相總開罰件數為2萬2691件違規超速，平均1個月高達近7564件，其中第1名的彰化市中正路2段與中華路口的4897件，有用路人就發現，該路口處怎麼找就是沒有「固定式測速照相桿」，納悶自己到底是怎麼被拍照的，直到看到路口處交通桿上掛著一塊寫有「科技執法違規取締」的標誌牌，桿子終端還有數顆塊狀的物體，才恍然大悟就是「測速照相」，直呼「被騙了」。

交通隊指出，彰化縣共77支測速桿中，大部分為固定式測速照相桿，但也有少部分是屬於「科技執法」的儀器，全縣目前有12處科技執法，自去年12月8日正式啟用，均是易肇事路口，選定理由是根據近3年路口事故、違規和環境等因素做出決定，建置完成後經系統測試。12處建置路口多功能交通違規科技執法設備，儀器系統既能自動辨識違規闖紅燈、超速之外，還能抓出影響主線車流的違規行為，尤以超速、闖紅燈列為重點取締項目，因此彰化市中正路2段與中華路口也是屬於科技執法的一環。

彰化10大測速照相第1名是彰化市中正路2段與中華路口，特別的是，有用路人行經該處卻不見「固定測速桿」，原來路口處設置的是「科技執法系統」（紅圈處）。（警方提供）

彰化10大測速照相取締，第2名在彰化市新平路與環河街口處。（警方提供）

彰化10大測速照相取締，第3名在和美鎮線東路5段291號南側170公尺處。（警方提供）

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