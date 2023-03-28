捷運新店線工人罹潛水夫病 8人提告改判廠商須賠償

罹患潛水夫病的北捷工人當年出面抗議，爭取權益。（資料照）

2023/03/28 18:39

〔記者楊國文／台北報導〕台北捷運新店線早年施工時使用壓氣工法未依法減壓，導致40多名工人罹患潛水夫病，痛苦不堪，有9人調解未果，提告要求聯合承攬商新亞、日商青木公司連帶賠償每人各70萬元，其中，張男調解成功獲賠70萬元；陳男等8人求償，一審被判敗訴，上訴後，高等法院認為，陳男8人已被鑑定罹患潛水夫病，且為職業病，判新亞公司須賠償每人35萬元，台北捷運局無連帶賠償責任，另駁回張男上訴案。

陳姓工人等8人主張，新亞公司與日商青木建設聯合承攬台北捷運新店線 CH221標工程，青木建設將其中的隧道挖掘工程轉包予竹和、勗橋公司，他們分別受僱於竹和公司或勗橋公司。

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1992年開工的台北捷運新店線工程引進壓氣式新奧工法挖掘隧道，導致陳男等8人因從事異常壓力作業而罹患潛水夫病，造成體內氮氣引發耳膜破裂與骨頭發黑等症狀，痛苦不甚。聯合承攬商於1997年11月先與8人以外的張姓工人達成協議，同意並已支付張男70萬元賠償金，1998年9月30日與他們8人協調結果，若經三軍總醫院檢查並送勞委會鑑定確為職業病，聯合承攬商就同意各給付70萬元。後來，三軍總醫院已鑑定8人罹患潛水夫病，且為職業病，因此訴請新亞和台北捷運局須連帶賠償各70萬元。

張男雖已獲賠70萬元，但主張因物價上漲等原因，請求再賠償70萬元。

台北地院判決陳男等8人均敗訴，同時認定張男請求無理由，也判敗訴。陳男等8人、張男不服，均上訴高等法院。

高等法院審理認為，陳男等8人依據1998年協議結果，有權要求新亞、青木等聯合承攬商給付每人各70萬元，即應平均給付35萬元，由於青木公司已廢止登記，因此8人有權要求新亞公司給付每人各35萬元，至於台北捷運局並無連帶給付責任。此外，張男主張須連帶增加給付他70萬元，並無理由，判決駁回。

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