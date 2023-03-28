幫傭男慘遭電擊、餵毒 天道盟宜陽會惡煞落網

警方當街逮捕丁嫌。（警方提供）

2023/03/28 16:57

〔記者許國楨／台中報導〕「天道盟太陽聯盟」宜陽會丁姓幹部涉嫌與旗下小弟，去年間藉故囚禁凌虐被害人強索財物、逼迫餵毒，另涉販毒戕害國人，刑事局近日收網逮捕丁等3人，檢方將丁、林聲押獲准，黃姓共犯則另案被判決確定，發監執行。

刑事局電信偵查大隊第二隊去年底偵辦一起詐欺案時，意外查出天道盟宜陽會33歲丁姓幹部涉嫌妨害自由、傷害、恐嚇取財、販毒等不法，報請新北地檢署檢察官陳漢章指揮，與新北市永和分局成立專案小組偵辦。

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經查，丁男發現林姓小弟（44歲）家中聘請的林姓幫傭老實好欺負，去年2月間，以他偷錢為藉口私刑拘禁，使用電擊棒施暴、凌虐，把人打到遍體鱗傷，甚至逼迫強餵吸食安非他命，並強搶林的金戒指、現金2萬多元等財物，拘禁3天放人時，還要林籌還40萬元才罷休，嚇到林避走他鄉躲藏。

此外，丁等人也涉及另位林姓被害人遭恐嚇等案件，並涉及販毒等不法，全案經專案小組蒐證完備後，將丁提報為治平對象，本月初趁丁在新北市三重區下車抽菸時，出動大批警員搜索抓人，查獲現金40萬元、手機、道具槍，海洛因、大麻、K他命等價值數萬元的贓證物。

全案訊後依組織犯罪條例、強盜、恐嚇、傷害、毒品等罪，移送新北地檢署偵辦，其中丁、林遭檢方聲押獲准，黃姓共犯（30歲）則因另案被判決確定，發監執行。

警方查扣的贓證物。（警方提供）

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