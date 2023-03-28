賣菜三輪車下坡疑剎車失靈撞電桿 夫死、妻跳車逃過一劫

三輪拼裝車失控，撞上電線桿翻覆，白妻雖跳車逃過一劫，但得知丈夫當時命危，不禁失聲痛哭。（記者吳昇儒翻攝）

2023/03/28 13:33

〔記者吳昇儒／新北報導〕67歲白姓男子今日上午載著妻子，騎乘無車牌的拼裝3輪車，行經新北市瑞芳區連福新城25號前下坡路段時，疑似剎車失靈，直接撞上電線桿後翻覆。白妻跳車逃過一劫，白男則被壓在車體下方頭部受創，救護人員送醫搶救一小時後仍不治身亡。警方已前往現場採證，進一步釐清事故原因。

警方調查，白男駕駛拼裝三輪菜車搭載妻子在瑞芳較偏遠地區兜售蔬菜，今日上午10時29分前往下一處地點販售時，疑因在下坡路段剎車失靈，白妻趕緊跳車逃生，白男則跟著車子撞上電線桿，車體翻覆時把他壓在下方。

請繼續往下閱讀...

熱心民眾趕緊通報119，協助將白男救出，但救護人員趕抵時，發現白男頭部受創嚴重，已無呼吸、心跳，緊急送往醫院搶救。

警方到場時，發現現場蔬果散落一地，滿地鮮血，拼裝三輪車也嚴重變形，初步查看疑似剎車失靈釀禍，白妻痛哭失聲，情緒非常不穩定。

白男送往醫院搶救後，情況並未好轉，直至11時24分仍未恢復呼吸、心跳，醫護人員宣告不治身亡。警方目前已調閱周邊監視器，釐清事故原因。

新北市消防局第六大隊大隊長羅億田表示，民眾目擊車禍時，應立即撥打119報案，提供正確的地點及情資，千萬不能隨便搬動傷患，很容易造成二度傷害，應由消防人員給予適當救助、固定、急救與搬運後送醫，才是最安全與適當做法。

車內蔬果散落一地，三輪車車身嚴重變形，消防隊員趕緊安慰一旁的白妻。（記者吳昇儒翻攝）

拼裝三輪車翻覆，車上蔬果散落一地。（記者吳昇儒翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法