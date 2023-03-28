新北警「行人路權大執法」 舉發量大增

新北市警察局交通大隊2至4月執行「行人路權大執法」，違規舉發量大增。（圖由新北市警察局提供）

2023/03/28 12:22

〔記者何玉華／新北報導〕新北市警察局交通大隊2至4月執行「行人路權大執法」，統計今年迄今，車輛不停讓行人違規已舉發6540件，相較到2月中舉發3194件，1個多月時間，舉發量將近倍增；另統計今年迄今行人涉入事故共有662件，相比去年同期減少約2成。

交大指出，去年新北市行人事故超過3000件，新北警今年2至4月執行「行人路權大執法」，經統計今年迄今車輛不停讓行人違規已舉發6540件，行人違規舉發5861件，相較去年同期取締共增加4891件；另今年迄今行人涉入事故共662件，相比去年同期減少約2成。

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交大表示，除了員警在現場攔停舉發並即時教育導正違規人觀念外，易肇事路口也設置科技執法設備，其中有6處可自動偵測不停讓行人違規，採用人工智慧進行影像分析，以距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內及前懸已進入行人穿越道上為取締認定基準，全天候防制危害行人用路違規行為。

交大特別強調，交通部已完成「違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則」修正程序，3月31日起針對行經行人穿越道不暫停讓行人先行通過，以及無號誌路口車輛未依規定停讓等項目提高罰則，尤其汽車不停讓行人部分將處3600元罰鍰。

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