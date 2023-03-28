BMW男多次追撞前車不下車 警破窗逮人變救人

BMW男多次追撞前車不下車，警破窗逮人變救人原來他低血醣暈撞。（民眾提供）

2023/03/28 08:43

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄黃姓男子（45歲）駕駛BMW，自後追撞前方賓士車，由於賓士車謝男停等紅燈，黃男卻自後多次撞擊，引發謝男不滿，下車欲了解為何「故意」多次撞擊，但對方始終無動靜，新興警方獲報趕來處理，黃男仍不下車，員警破窗「逮」人變「救」人，原來黃男低血醣症忘吃藥，因身體不適突然無意識，才多次把油門當剎車踩。

新興分局今指出，昨天傍晚16時40分許，警方接獲報案於前金區中華、六合路口發生自小客車交通事故，一輛沿中華三路往南行駛，由黃男（45歲）駕駛的BMW轎車，追撞前方由謝男（63歲）駕駛的賓士車，肇事者卻始終不下車。

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員警獲報到場處理時，遭追撞的謝姓駕駛指控後車駕駛黃男，肇事後仍不下車，還多次撞他的車後方，似乎故意，他並不認識這輛車，警方發現黃男仍於車上疑似踩著油門，並且敲窗呼叫仍無反應。

見肇事駕駛遲不配合下車受檢，員警一度緊張高度警戒，擔心車內有違禁品，立即破窗將黃男拉出車外，但見對方露出痛苦表情，感覺不對勁，詢問得知黃男身體不適，立即通知救護車到場。

警方對雙方酒測均無酒駕行為，據了解，黃男長期患有低血醣症狀，忘記服藥便駕車上路，途中因低血糖發作才導致駕車時突然無意識，並追撞到前方車輛，送醫後並無生命危險，警方通知黃男家屬到場，肇事責任後續交由交通分隊釐清，警方呼籲如駕車時有身體不適應立即停靠路邊，勿勉強駕車以免發生危害。

BMW男多次追撞前車不下車，警破窗逮人變救人原來他低血醣暈撞。（民眾提供）

BMW男多次追撞前車不下車，警破窗逮人變救人原來他低血醣暈撞。（民眾提供）

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