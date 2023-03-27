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    埔里母子陳屍住處 相驗後認定自然死亡無他殺嫌疑

    埔里鎮高齡婦人與兒子陳屍家中，警方進行蒐證。（記者佟振國攝）

    埔里鎮高齡婦人與兒子陳屍家中，警方進行蒐證。（記者佟振國攝）

    2023/03/27 15:31

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣埔里鎮一對85歲高姓老嫗與58歲兒子，被發現雙雙陳屍住處，遺體腫脹並開始腐爛，應已死亡多日，南投地檢署檢察官會同法醫中午到埔里相驗，發現兩人均無外傷，死亡也無外力介入，認定是自然死亡，遺體發還給從日本趕回的高婦女兒處理後事。

    85歲的高姓老婦和58歲兒子吳姓男子，住在南投縣埔里鎮的透天厝，女兒則嫁到日本沖繩，但常打電話回家關心母親，因打家裡電話都無人接，因此25日央請朋友到家裡探看，友人架梯從三樓進入，才發現老婦人死在二樓房間，而其子房門反鎖，經打開後發現吳男死在電腦桌前，兩人的遺體都已腫脹。

    南投地檢署檢察官會同法醫中午到埔里進行相驗，高婦遠嫁沖繩的女兒也趕回埔里，經相驗後認為，兩名死者都無外傷，從現場和遺體來看也無外力介入，高婦女兒也對家人死亡沒有意見，因此檢察官認定是自然死亡，遺體發還給高婦女兒，讓其處理後事。

    南投縣府社勞處表示，高姓老婦設在台中市，有老農津貼，她和兒子皆無社福身分，其子也非身心障礙者，該案發生後已由社福中心就近協助，經檢察官相驗後，縣府會繼續協助家屬喪葬處理。

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