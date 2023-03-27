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    首頁　>　社會

    騎士躲600元罰單 拒檢又闖紅燈 罰33300元還吊照

    陳姓男子騎機車未依規定兩段式左轉，被路口監視器清楚拍下。（圖由警方提供）

    陳姓男子騎機車未依規定兩段式左轉，被路口監視器清楚拍下。（圖由警方提供）

    2023/03/27 10:19

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕24歲陳姓男子騎機車，在苗栗縣苗栗市台6線與苗29線交岔路口，未依規定兩段式左轉，原本僅罰款600元，但陳男竟拒絕警方臨檢又闖紅燈，苗栗縣警局交通隊尾隨約5.5公里才攔停查獲，改罰高達55倍33300元罰鍰及吊扣駕照1年7個月，可說得不償失。

    苗縣警局交通隊15日執行巡邏勤務，在苗栗縣苗栗市台6線與苗29線交岔路口發現1輛重機車違規未依兩段式左轉，警方隨即鳴笛示意駕駛人暫停路旁安全處所接受警方稽查，但陳男不但拒絕停車接受稽查還加速逃逸，警方考量來往車輛及用路人安全，不敢貿然攔停，便尾隨逃逸車輛並保持安全距離，等待適當攔停時機，最終在後龍鎮某產業道路攔停，並實施身分及車輛盤查，陳男從苗栗市逃逸到後龍鎮，約5.5公里。

    巡邏員警下車發現陳男臉部泛紅疑似酒後駕車，隨即向陳民實施酒測，但未有酒精反應，陳男說，不依規定停車接受稽查原因竟是深怕被開單。警方聽了之後頻頻搖頭，並告知原本違規左轉行為僅須處罰600元，但因拒絕停車接受稽查還加速逃逸，且逃逸過程有紅燈右轉、闖紅燈等違規行為，總計開出3張違規通知單告發33300元，比原本罰緩多出55倍。

    陳姓男子騎機車未依規定兩段式左轉，警方示意停車受檢，陳男未予理會。（圖由警方提供）

    陳姓男子騎機車未依規定兩段式左轉，警方示意停車受檢，陳男未予理會。（圖由警方提供）

    陳姓男子騎機車未依規定兩段式左轉，又違規紅燈右轉。（圖由警方提供）

    陳姓男子騎機車未依規定兩段式左轉，又違規紅燈右轉。（圖由警方提供）

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