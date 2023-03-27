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    首頁　>　社會

    公園廁所指侵又強壓口交 當庭一跪減刑1/3

    張涉嫌廁所指侵剛認識女子，因當庭下跪道歉，被高雄高分院從輕改判。（記者鮑建信攝）

    張涉嫌廁所指侵剛認識女子，因當庭下跪道歉，被高雄高分院從輕改判。（記者鮑建信攝）

    2023/03/27 00:00

    〔記者鮑建信／高雄報導〕張姓男子大白天公然在公園廁所，涉嫌指侵剛認識女友，甚至強壓她頭部口交，經地院依妨害性自主罪，重判有期徒刑6年，高等法院高雄分院審酌他當庭下跪、數度道歉，從輕改判4年。

    判決書指出，2021年8月8日下午，被害人小梅（化名）與友人阿強（化名）在高雄市前鎮區二聖路二聖公園飲酒聚餐，被告張男因協助他拿啤酒而認識小梅後，大家閒聊並飲酒同樂。

    當天下午5點，聚會結束後，小梅獨自前往公園如廁，張竟尾隨進入，趁她開門出來之際，闖進廁間將門反鎖，先將她推倒在地，涉嫌手指姦後，又押著她頭強迫口交，過程中還不斷毆打頭部及胸部，致使其不得不張嘴讓「那話兒」進入口腔。

    後因小梅不斷抵抗，與張男發生拉扯期間將門鎖踢開，才趁隙逃離後報警，警方據報抵達現場搜證，查扣他遺留現場棒球帽、脫鞋、黃色內褲，及小梅紅色內褲等證物，依妨害性自主罪嫌移送法辦。

    高雄地院指出，張男光天化日之下，在公園內公共廁所性侵，絲毫沒有顧慮公眾出入的犯罪地點，和遊客較多的犯罪時間，嚴重危害社會治安，並審酌他認罪，未和解賠償，重判有期徒刑6年。

    張不服上訴，高雄高分院期間期間，他當庭下跪，並數度道歉，小梅雖然很恨他，但仍願意原諒，從輕改判4年徒刑，可上訴。

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