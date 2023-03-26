300元騙到少女自慰影片 羅莉控還想用1000元吃掉她們

莊姓男子利誘少女拍下裸照和不雅影片被判刑。（資料照）

2023/03/26 00:00

〔記者吳政峰／台北報導〕莊姓男子罹患戀童症，她在網路遊戲中結識14歲少女小詩及11歲女童小夢（皆化名），利誘她們拍下裸照和自慰片，並想用1000元和她們性交易，結果被雙雙打槍。一審桃園地院依引誘少年製造猥褻行為電子訊號、引誘少年為有對價性交未遂等四罪，判莊男應執行5年刑，二審高等法院發現其中一罪刑期6月，可易服社會勞動，不應和其他三罪定應執行刑，日前撤銷原判決的應執行刑期，諭知待判決確定後再定執行刑。

莊男2021年間透過網路遊戲結識小詩，明知小詩年僅14歲，仍起了色心，透過LINE傳訊引誘，若能提供裸露身體隱私部位的照片、影片給他觀覽，即贈送價值300元的遊戲貝殼幣點數350點。小詩禁不起誘惑，自行拍攝裸露胸部、下體的照片及影片給莊男，沒想到莊男看了獸性大發，得寸進尺，欲約她到台南高鐵站附近某旅館嘿咻，允諾事後將支付1000元，幸好小詩警覺，立刻拒絕。

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莊男故技重施，在網路遊戲上搭訕小夢，以臉書私訊「明天我再買（「鑽鑽」遊戲寶物），先視訊色色（裸露身體隱私部位）」、「先視訊愛愛（性交）」、「我看妳色就好了」等語，引誘小夢拍下裸露胸部及自慰的不雅片得逞。莊男看完，以1000元邀約小夢到桃園某商旅嘿咻，小夢依約前往，幸好在緊要關頭突然驚醒，斷然拒絕，及時踩煞車，從莊男毒手中脫逃。

小詩與小夢事後行為有異，家長察覺愛女不對勁，追問之下才知道莊男的獸行，立刻報警提告。莊男經過醫師診斷，確定罹有戀童症。

一審桃園地院指出，小詩與小夢處於身心與人格發展的重要階段，對於男女兩性關係，仍處於懵懂狀態，莊男竟未能克制自身情慾，分別引誘性自主能力及判斷能力尚未成熟的兩名被害人拍下猥褻照片與影片，還引誘她們性交易，觸犯4罪，分判6月到3年6月不等徒刑，定應執行5年刑。莊男覺得判太重，上訴二審請求從輕量刑。

二審高院認為，一審桃院已說明判決理由，認事用法與量刑並無違誤，惟因其中一罪的刑期為6月，「得易服社會勞動」，不得和其他三罪合併處罰，故撤銷定應執行刑部分，諭知待判決確定後，依刑法第50條但書規定，由莊男於執行之際，自行決定是否聲請合併定應執行之刑。可上訴。

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