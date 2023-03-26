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    坤輿「夜襲」進場爆流血衝突 業務經理王亞綺等17人被起訴

    自救會方及在場維護安全秩序的警方，遭業者方噴灑辣椒水。（資料照）

    自救會方及在場維護安全秩序的警方，遭業者方噴灑辣椒水。（資料照）

    2023/03/26 06:00

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕坤輿科技公司掩埋場申設案，業者被判停止開發前，召集大批「黑衣」保全人員等，於去年7月21日凌晨發動「夜襲」，欲強力讓廢棄物進場傾倒，與在場區門口合法集會的自救會成員爆發流血衝突，警民8人受傷送醫。全案苗栗地檢署偵結，依強制、妨害公務、強暴妨害合法集會等罪嫌，將指揮者坤輿公司業務經理王亞綺及施暴者等17人提起公訴。

    坤輿公司在苗栗縣造橋鄉龍昇村申設廢棄物掩埋場，引發地方反對，組反坤輿自救會展開長期抗爭。坤輿為利試運轉計畫運行，去年7月21日凌晨3點多，在大批「黑衣」保全人員等人助陣下，欲強力讓廢棄物進場傾倒，與獲申請核准在場區門口集會遊行的自救會成員，爆發激烈衝突。

    過程中，自救會方及在場維護安全秩序的警方，遭業者方噴灑辣椒水及丟擲保特瓶、鐵椅攻擊；時任造橋鄉民代表的古育誌被石塊砸得頭破血流，到場聲援的縣議員曾玟學、陳光軒、前縣長劉政鴻等被辣椒水波及，立委洪申翰也遭鐵塊擲擊腹部，另有採訪記者遭推擠、腳踹。警政署長黃明昭當天趕赴現場了解，強調將嚴辦施暴者；苗栗縣警察局偵查，傳喚69人到案，將王亞綺等20人送法辦。

    檢方調查，坤輿公司業務經理王亞綺，自行以坤輿負責人名義，出面與保全公司實際負責人陳姓男子簽訂臨勤業務外包契約書，找來61名身穿「黑衣」制服的特勤保全；王又指揮負責營運掩埋場代操作，及運輸通行管理的工程行羅姓負責人召集人手助陣。

    檢方認為，王亞綺可預期保全公司陳姓負責人、工程行羅姓負責人等，為使廢棄物能順利入場傾倒，可能以非法手段，對於合法集會遊行的自救會以強暴方式予以妨害、妨害現場員警執行公務。嗣衝突爆發後，陳、羅人等也出現推擠執行維安員警，及朝警方、自救會成員噴灑辣椒水、丟擲保特瓶、鐵椅等暴力行徑。

    此外，在衝突爆發前，王亞綺與另5名男子開車，於引領8輛遊覽車、15輛砂石車隊前往掩埋場途中，見有自救會成員開車跟監；王也以無線電指揮5人將對方車輛攔下，妨害對方駕駛車輛自由離去之權利，並用車子霸佔車道堵住車流行進，致生公眾往來之危險。另，同案被移送的坤輿胡姓總經理及另2名男子，因無證據有參與或施暴行為，檢方為不起訴處分。

    自救會成員受傷倒地。（資料照）

    自救會成員受傷倒地。（資料照）

    立委洪申翰遭鐵塊擲擊腹部，衣服上留有印漬。（資料照）

    立委洪申翰遭鐵塊擲擊腹部，衣服上留有印漬。（資料照）

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