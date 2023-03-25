「破處日」變6男輪戰17歲少女 影片外流慘了

得知性愛影片外流，少女憤而提告，6男被起訴。（情境照）

2023/03/25 19:30

〔記者王定傳／新北報導〕2021年間，楊姓男子向邱姓髮型設計師「許願」想要「破處」，邱男媒介17歲少女與他發生性行為，過程中，邱男等人還輪流加入，甚至拿鞭子抽打少女臀部、以手拍打屁股助興，還拍攝性愛影片，最後影片外流挨告，新北地檢署今天依違反兒少性剝削條例起訴楊、邱等6男。

本案起因於楊男向邱男「許願」說想要「破處」，邱男以2000元價格介紹楊男與少女發生性行為。2021年10月18日凌晨1點左右，楊男滿心期待的「破處日」終於到來，但他「表現不佳」，少女不悅要求「換人」，邱男接棒臨時上陣、親自教導，少女才以「口交」方式幫楊男「破處」。

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檢警調查，楊男完事後下樓休息，旁邊的「觀眾」即邱男樓下酒吧同事謝男見狀也想加入，要少女幫他口交，邱男及其同事蔡男等人，有人拿鞭子抽打少女臀部、有人用手打屁股、摸胸，還有人拿手機拍攝整個過程；沒多久，邱男的髮廊同事蔡男也「參戰」。

隔月底，少女從友人口中得知性愛影片外流，氣憤提告。檢方調查後，依意圖營利而媒介或容留使少女為有價性交易罪嫌、與16歲以上未滿18歲之人為有價性交行為罪嫌、引誘拍攝或製造少女性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥之影像罪嫌起訴邱男等6男；邱男等人另被控以下藥方式強制性交、偷拍、摸胸或拍臀性騷擾、散布性愛影片，檢方則認為罪嫌不足不起訴。

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