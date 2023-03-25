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    防火宣傳車上路 太平消防猛男6塊肌超吸睛

    台中太平消防分隊租用宣傳車進行防火宣導，消防隊員魏寅軒（左）、劉明翊（右）兩位消防隊員扮起消防猛男，露出6塊腹肌，成為吸睛焦點。（記者陳建志翻攝）

    台中太平消防分隊租用宣傳車進行防火宣導，消防隊員魏寅軒（左）、劉明翊（右）兩位消防隊員扮起消防猛男，露出6塊腹肌，成為吸睛焦點。（記者陳建志翻攝）

    2023/03/25 16:13

    〔記者陳建志／台中報導〕台中市消防局太平分隊為了讓民眾建立正確的消防安全觀念，今天在熱心企業贊助下，首度以宣傳車的方式在太平的大街小巷進行宣傳，因清明節將到提醒民眾掃墓務必記得「四不二記得」口訣，也宣導人離火熄、安裝住警器，宣傳車上太平分隊魏寅軒、劉明翊兩位消防隊員扮起消防猛男，露出6塊腹肌，更成為吸睛焦點。

    太平分隊長廖辰桓表示，過去進行防火等宣導，都是由婦宣和隊員，前往地方大型活動、園遊會擺攤宣導，此方式接觸到的人受到限制，今年丁王企業股份有限公司老闆，提議贊助一整年的經費，利用假日時租用宣傳車，深入南太平大街小巷進行宣導，因接觸到的人大幅提升，宣傳效果明顯提升。

    今天宣傳車第一次上路，除了宣傳義消、婦宣人員招募，因清明節將至，近來因掃墓引發的雜草火警頻傳，讓消防人員疲於奔命，尤其太平的公墓緊鄰住宅和工廠，稍一不慎恐雜草火警變成工廠、住宅火警，因此透過宣傳車，宣導民眾掃墓時務必記得「四不二記得」口訣，「不」任意燒雜草、「不」隨意丟煙蒂、「不」讓冥紙飛揚、「不」放爆竹煙火、「記得」撲滅餘燼、「記得」隨手收拾垃圾。

    另外，還請剛畢業分發到太平分隊的魏寅軒，以及有5年消防資歷的劉明翊兩人，當起消防猛男，兩人露出胸肌、6塊肌，展現好身材，宣導「鍋蓋滅火勿用水，人離火熄要記得，」、「安裝住警器，安全有保庇」，兩人成為最吸睛的焦點。

    太平消防分隊今天起租用宣傳車進行防火宣導，清明節將至，宣導掃墓時務必記得「四不二記得」口訣。（記者陳建志翻攝）

    太平消防分隊今天起租用宣傳車進行防火宣導，清明節將至，宣導掃墓時務必記得「四不二記得」口訣。（記者陳建志翻攝）

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