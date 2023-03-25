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    首頁　>　社會

    無照騎車轉彎未打方向燈被攔 又拒絕酒測被罰18萬

    陳男（圖左）至新北分署向書記官（右）說明案情及辦理分期繳納。（新北分署提供）

    陳男（圖左）至新北分署向書記官（右）說明案情及辦理分期繳納。（新北分署提供）

    2023/03/25 11:33

    〔記者王定傳／新北報導〕去年間，47歲陳姓男子無照騎車轉彎未打方向燈，遇警攔查，因臉色泛紅，身上有酒氣又拒絕酒測，被罰18萬9000元，行政執行署新北分署命陳男限期履行及報告財產命令後，陳男親至新北分署辦理分期繳納，訴苦自己打臨工，希望分期繳納，新北分署審酌其經濟狀況後，同意其當日繳納5000元，餘款分23期，每期繳納8000元。

    新北分署指出，去年3月8日下午5時15分，陳男無照騎車行經新北市土城區廣明街，遇警攔檢，施以酒測，但他拒絕酒測又無照駕駛，被新北市政府交通事件裁決處分別裁罰18萬元及9000元，案件移送執行後，因查無財產、所得可供執行，新北分署因此命他於今年4月13日到場履行義務及報告財產狀況。

    今年3月22日，陳男至新北分署向書記官表示，他在工地打零工，當天在工地邊工作邊喝保力達B，下班後騎車回家，轉彎時未打方向燈，才剛將機車停在路邊停車格，警察便從後方跟上來取締，見他臉色泛紅，身上又有酒氣，即要求伊配合酒測，被他拒絕，又被警察查知伊無照駕駛，當下被開2張紅單。

    陳男認為自己機車明明已經合法停在停車格，警察卻要他找人來移置，他找不到人幫忙，警察竟自己騎回去保管；他還訴苦說自己月收入僅2萬餘元，請求辦理分期繳納。新北分署審酌其經濟狀況後，同意其當日繳納5000元，餘款分23期，每期繳納8000元。

    新北分署呼籲民眾切勿心存僥倖酒（毒）駕，以免害人害己，並傷及荷包，萬一遭受裁罰，亦應自動繳納罰鍰或辦理分期繳納，按時繳款，以免遭受強制執行，切勿輕忽新北分署對於酒（毒）駕罰鍰案件持續強力執行之決心。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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