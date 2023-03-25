「鑑識楷模」染毒 博士警官這下真的慘了

刑事局指紋科警務正黎添來。（資料照）

2023/03/25 11:31

〔記者溫于德／台北報導〕刑事局指紋科警務正黎添來曾獲選「鑑識楷模」，前年3月持有、施用毒品被自家人掌握，刑事局建議將他免職，獲警政署支持，同時對他記兩大過，黎員不服提告，台北高等行政法院認為刑事局、警政署的懲處沒有問題，判黎敗訴。可上訴。

黎添來是警察大學60期鑑識系畢業，由於學有專精，前年3月事發時還在警察大學兼課。

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全案源於，北市警局松山分局警員前年3月網路巡邏，見一名男子暗示「有好東西」，警員不動聲色交談，並相約在北市萬華區某商旅見面，後來雙方碰面，男子拿出一包夾鏈袋裝約3公克的安非他命，警員立刻出示身分逮人，後續再查出男子就是黎添來。

判決指，黎添來身為刑事局指紋科警正二階警務正，前年3月3日持有並施用安非他命，再經尿檢確認為陽性，且檢方已給予他緩起訴確定，因此，刑事局經召開考績會建議將他免職，並先行停職

後來，經上級單位警政署再度召開考績會，認定黎添來言行失檢，嚴重損害公務人員聲譽，依公務人員考績法記他兩大過，並依刑事局建議，前年3月19日對他核布免職。

黎添來認為，施用安非他命固然違法，但當天是他的休假日，否認利用職務之便，他所犯的罪也與指紋科業務無關，加上吸毒影響的是自己的健康，並未影響他正常工作。

況且，自己從事鑑識工作已超過25年，任職期間不斷自我提升，接連取得碩、博士學位，並於知名刑事鑑識期刊發表多篇文章，實質提升刑事局的聲譽，也曾獲選「鑑識楷模」，只是因為一時誤入法網，案發後也已認罪，警方高層的懲處不該如此嚴重，黎添來提告請求撤罰。

北高行審酌警政署以黎添來施用安非他命，屬言行失檢，嚴重損害公務人員聲譽，決定對他記兩大過，並以刑事局建議，依警察人員人事條例規定對他核定免職，均無問題，判他敗訴。

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