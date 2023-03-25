想到摩鐵「想做壞事」？ 警察貼上「要乖好嗎？」提醒

台中市警局第六分局印製的「要乖好嗎？」傳單。（六分局提供）

2023/03/25 10:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕部分汽車旅館淪為犯罪之地，包括吸毒、開毒趴，甚至淪為詐欺囚禁被害人之處，台中市警局第六分局轄區內有17家摩鐵，該局自製「要乖好嗎？」的犯罪預防傳單，貼在摩鐵的出入口或走道，如果有人打算到汽車旅館「做壞事」，可能就會看到這張「要乖好嗎？」的傳單。

六分局指出，這張「要乖好嗎？」的傳單，具有提醒住宿客人、汽車旅館業者的雙重之效，內容是「本場所嚴禁以下情事：毒品轟趴、私刑拘禁、詐欺機房，通報專線110」。

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六分局指出，中市西屯區汽車旅館林立，轄內汽車旅館共計17家之多，之前又有一家摩鐵，發生鬥毆傷害案，被六分局迅速偵破，六分局希望能杜絕汽車旅館淪為犯罪溫床，由分局長賈立民主動出擊，邀請轄區內汽車旅館業者召開治安聯防座談會，並張貼上述傳單。

警方希望業者能加強下列作為，包括旅館櫃台人員如果發現，有大量訪客只進不出、只有特定人可以自由出入，或大量訂購不成比例的餐點和飲料、訪客神情慌張、房內有異常聲響或怪氣味等等異狀，應立即通報警方查處。

六分局希望這張「要乖好嗎？」傳單，張貼於旅館電梯出入口、房間出入口等顯眼處，能提升犯罪預防宣導成效，另外，如果業者見到異狀，不主動通報警方，將可依「毒品危害防制條例」及「發展觀光條例」，對負責人處10萬至100萬元罰鍰，甚至停止營業或勒令歇業等行政處分。

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「要乖好嗎？」的傳單，張貼於汽車旅館的走道等顯眼處。（六分局提供）

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