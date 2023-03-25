不爽女友被碰！2男公園爆衝突 酒瓶砸頭、鐮刀砍頸濺血

苗栗市玉清公園於昨（24）日晚間8點許，發生持鐮刀砍人濺血事件。警方獲報到場逮捕2男子，其中1名男子頭部遭空酒瓶砸傷，另名男子則是膝蓋、頸部遭砍流血。（民眾提供）

2023/03/25 09:35

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市玉清公園於昨（24）日晚間8點許，發生持鐮刀砍人濺血事件。警方獲報到場逮捕2男子，其中1名男子頭部遭空酒瓶砸傷，另名男子則是膝蓋、頸部遭砍流血，經送醫救治，2人均無生命危險。

據了解，發生衝突的2名男子是經常逗留在公園的街友，衝突的導火線為覃姓男子酒後，疑出言挑釁並伸手抓傷在場的巫姓女子，引發巫女男友徐姓男子不滿，覃、徐2人發生推擠。

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過程中，覃男隨手拿起放置於一旁桌上的空玻璃酒瓶揮砸徐男頭部，徐男氣憤不平，從其行囊取出一把鐮刀，砍向覃男頸部、左膝，雙方都受傷見血。苗栗警分局獲報後，啟動快打部隊到場，以優勢警力進行盤查壓制。

2名傷者經救護車送醫救治，覃男左膝、左小腿及右後耳受刀傷，徐男則是左額撕裂傷，均無生命危險。警方將覃、徐男連同巫女及現場目擊2名男子等5人帶返所釐清案情經過及動機，全案調查後將覃、徐2男依殺人未遂罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

苗栗警分局強調，任何意圖打架、更遑論持兇器滋事，均可能觸法，也呼籲，有糾紛應理性協調解決，亦勿酒後失控滋事，任何滋事行為，警方將會嚴查嚴辦，以維持社會秩序。

苗栗市玉清公園於昨（24）日晚間8點許，發生持鐮刀砍人濺血事件。警方獲報到場逮捕2男子，其中1名男子頭部遭空酒瓶砸傷，另名男子則是膝蓋、頸部遭砍流血。（民眾提供）

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