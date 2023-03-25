疑詐團黑吃黑！銀行前搶500萬元 士院裁定4嫌羈押禁見

警方控制住4名搶匪。（資料照）

2023/03/25 06:15

〔記者溫于德／台北報導〕謝女23日分別從北市內湖區兩家銀行領出共695萬元現金後返回車上，突遭陳等4名男子強開車門，噴辣椒水攻擊再搶走一袋500萬元現鈔，4男得手後一度逃逸仍被警方逮回。這起疑似「詐團黑吃黑」所衍生的搶案，經士林地檢署24日複訊，以4人涉嫌加重強盜重罪，且有串滅證、逃亡之虞，聲押禁見，法院25日凌晨已裁准。

士檢24日也指出，目前已將相關金額包括遭搶500萬、未遭搶195萬元，均已扣案，待檢察官傳喚證人並調取交易明細等資料，以釐清金流來源及去向。

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23日謝女與兩名友人共乘一輛價值700多萬元的寶馬M5轎跑車，先後赴北市南港區三重路上的國泰世華銀行提領現金500萬元，再到內湖區行愛路上的第一銀行提領195萬元。

同日下午3時許，謝女從第一銀行離開鑽進轎跑車後座，一輛載著陳等4男的豐田Altis黑色轎車，突急駛到轎跑車後方，再迅速下車強行打開謝女車門，先朝車內噴辣椒水，後搶走綠色手提袋，內裝現金500萬元。

4男得手後驅車逃逸，幸經轄區內湖警分局與新北市瑞芳警分局合作，順利在台2丙線19公里處攔下搶匪的車輛，逮捕車上4人，同時在車上起出現金500萬元及1瓶辣椒水。

據了解，4嫌分別為26歲陳男、25歲莊男、21歲黃男及21歲邱男，4人均承認犯強盜罪。但檢警懷疑整起搶案疑由「詐團黑吃黑」所衍生，也懷疑背後尚有主使者，全力釐清偵辦中。

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