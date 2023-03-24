朱漢宗逃獄23小時被逮回籠 落跑原因曝光

彰化監獄受刑人朱漢宗在自主監外作業時藉口尿遁，翻越工廠停車棚矮牆逃回老家。（民眾提供）

2023/03/24 21:51

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化監獄受刑人朱漢宗，本月13日利用「自主監外作業」時藉「尿遁」脫逃，並搭乘公車返回老家躲藏，但脫逃才23小時就被逮捕歸案，朱男被捕時供稱，為了返家祭拜亡父才脫逃，彰化地檢署今偵結，指出朱男因情緒問題萌生脫逃，依脫逃罪嫌將他起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

朱漢宗（29歲）因在彰化縣員林及北斗地區一帶前後犯下18起以上竊案，被法院判刑4年1月，於2019年12月入監服刑，後來朱男在監表現良好，2021年符合遴選執行自主監外作業，期間工作認真，明年1月刑期服滿就可出獄。

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起訴內容指出，朱男是法務部矯正署彰化監獄受刑人，於服刑期間，雖經監獄指派得自主監外工作，仍依法受拘禁。3月13日上午9點許，朱男因情緒問題萌生脫逃之意，利用在協力工廠上廁所的機會，離開工作區域，並自廠區翻牆逃逸。

朱男逃逸後沿台17線走路到芳苑福海宮，步行到二林鎮搭公車到員林，再轉乘火車回到永靖鄉老家，接著返回親人住處藏匿，檢方獲報後立即啟動人犯脫逃通緝處理流程，第一時間勤務指揮中心啟動查捕逃犯作業，脫逃所在地的芳苑警分局及員林警分局，並於13日下午1點40分發布通緝。

承辦檢警指出，當時研判他身上沒帶多餘金錢及手機，最有可能是返回永靖老家，因此警方提早至周邊埋伏，並對其家人勸誡，14日上午獲報出沒老家，最後在附近不到100公尺的農田將其逮捕。

據了解，朱男去年父亡，當時有返回家祭，近日也申請假釋，但疑似被監獄裡同學誣陷偷錢，加上清明將近，思親心切下才冒險脫逃，未來不僅無法假釋，還得面臨脫逃罪審判，可處6月至1年以下徒刑。

受刑人朱漢宗利用自主監外作業逃脫，警方23小時內將他逮捕歸案。（警方提供）

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