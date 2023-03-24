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    防不勝防！縣長化身「打詐金門隊」宣導防詐 4天後縣民遭詐823萬

    金門縣警察局金城分局近日接獲一名男子遭假冒中華電信、警察、檢察官等名義的詐騙集團，騙走八百二十三萬元。（金城分局提供）

    金門縣警察局金城分局近日接獲一名男子遭假冒中華電信、警察、檢察官等名義的詐騙集團，騙走八百二十三萬元。（金城分局提供）

    2023/03/24 23:02

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣警察局金城分局今天表示，金門一名男子近日遭假冒中華電信、警察、檢察官等名義的詐騙集團告知，因涉嫌詐欺等案，需申辦開通網路銀行，被害人一時亂了方寸，將帳號密碼告知詐騙集團，不僅帳戶內823萬元遭詐一空，險些連房子都不保；由於縣長陳福海18日才應縣警局之邀，以「打詐金門隊」隊長身分錄音宣導防詐，22日警方就接獲這起詐騙報案，坊間認為，阻詐也是「節流」的一環，盼「打詐金門隊」隊長加強宣導力道。

    警方統計，金門居民去年遭類似的詐騙手法騙走約1.1億元，縣長陳福海18日應縣警局之邀，以「打詐金門隊」隊長身分錄音宣導防詐，盼透過垃圾車穿梭於大街小巷提醒民眾不要受騙，未料，3月22日縣警局金城分局就接獲這起823萬元的詐騙報案。

    警方表示，被害人2月間接獲假冒的中華電信人員，謊稱其個資遭盜用，並將電話轉給自稱台中市警察局「黃警官」，以被害人曾買賣靈骨塔位涉及詐欺案，由台中地檢署朱姓檢察官偵辦為由，要求他申辦開通名下銀行帳戶的網銀功能，被害人不疑有他，完全聽從指示，即遭歹徒利用網路銀行轉帳，陸續盜領走5筆款項，共損失823萬元。

    詐騙集團食髓知味，3月間再度假冒「朱檢察官」誆稱為避免被害人住家遭查封及其兒子在台購屋置產等問題，要求被害人將住家設定抵押貸款，被害人前往銀行申請房屋抵押貸款，直至銀行人員前往住家拍照鑑價，家屬察覺有異，趕緊向警方報案，才暫時「止血」。

    金門坊間因此有討論聲量，希望上任後多次強調「讓金門鄉親過好日子」的縣長陳福海，既然扮演「打詐金門隊長」，就要以百姓為念，拿出更具體的阻詐方法。

    金城分局分局長方子欽說，由於網路銀行「約定帳戶」轉帳快速且金額較大，可規避轉帳限額及臨櫃行員關懷提問，近日詐騙集團改以要求被害人使用網銀約定轉帳功能作為交付管道，民眾稍有不察，畢生積蓄即可能於彈指間付諸流水，不可不慎。

    1名資深刑警說，老人家帳戶要管制很難，比較有效的方法，就是宣導晚輩直接跟長輩表示，如接到司法人員電話一定要記得跟兒女詢問，另外，籲請銀行行員辦理約定轉帳時，多關心提問對方是否認識？是否別人要你來辦理等等關懷。

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