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    多所大學教授遭變臉慾照 恐嚇信夾中國簡體字和用語

    多所大學教授遭變臉慾照，恐嚇信夾簡體還使用中國用語。（記者林曉雲翻攝；本報合成）

    多所大學教授遭變臉慾照，恐嚇信夾簡體還使用中國用語。（記者林曉雲翻攝；本報合成）

    2023/03/24 21:14

    〔記者林曉雲／台北報導〕包括清華大學、成功大學、台北醫學大學等校教授，遭詐騙集團歹徒利用深偽技術（Deep Fake）移花接木，將大學官網上教授照片與不雅慾照合成變臉，寄發恐嚇信到官網上教授的email進行勒索，恐嚇信中夾雜簡體字，以及中國用語如上級、視頻，有被害教授畏懼下加通訊軟體，發現歹徒操持香港或中國口音，不少教授已向當地警方報案，檢察官也介入偵辦之中。

    清華大學向本報記者證實，從今年3月開始有教授收到類似恐嚇信，校方已2次發函提醒全校教授注意和了解，因教授接到的email恐嚇信標題是教授的姓名、不雅假照的檔案名也是教授姓名，教授看到移花接木照片，擔憂被廣發社群，損及其名譽，不少教授已向警方報案，恐嚇信有用簡體字，用字還有到中國用語上級等，指該教授有嚴重「生活作風」問題，要求當事人迅速加入通訊軟體聯絡解決，否則就將把不雅照片和影片傳送給各大媒體。

    清華大學分析，歹徒集團鎖定大學教授，主要是因為大學官網有教授照片、email，加上教授們都很重視自己的名譽，不過當教授得悉歹徒是廣發恐嚇信，不是針對自己，校方除發函提醒教授勿上當，也協助教授妥處，讓教授較為安心。

    詐騙集團使用類似的不雅照，再換上各校教授的臉孔寄發當事人email，台北醫學大學也發出資訊安全通報給教職員工，且將歹徒帳號通報內政部警政署165全民防騙網，檢察官已介入偵辦中。北醫大表示，為降低圖片被盜用，官網上的教授照片將加浮水印，學校資安組也會協助。

    多所大學教授遭變臉慾照，恐嚇信夾簡體還使用中國用語。（記者林曉雲翻攝）

    多所大學教授遭變臉慾照，恐嚇信夾簡體還使用中國用語。（記者林曉雲翻攝）

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