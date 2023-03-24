孝女與老父花2小時找嘸車 警10分鐘找到

新北市趙姓女子租車載爸爸到桃園市中壢區「馬祖新村眷村文創園區」玩，回家時卻忘記車停哪裡。（記者李容萍翻攝）

2023/03/24 22:21

〔記者李容萍／桃園報導〕新北市趙姓女子日前租車載爸爸到桃園市中壢區「馬祖新村眷村文創園區」玩，結果要回家時，卻忘記車停哪裡，父女倆在園區外的路邊停車格繞了2小時無所獲，一度以為車失竊，最後報警求助，所幸警方調閱天羅地網監視器，監看10分鐘就找到愛車。

中壢警分局龍興派出所所長周浚鋒今日表示，趙姓女子（38歲）是透過IRENT平台租了車，載著77歲父親重返父親記憶中的馬祖新村文創園區遊玩，傍晚準備返家之際，只記得車子大概停放位置，卻怎麼也找不到車子。

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趙女聯絡了IRENT客服，客服告訴車子就在園區附近，她卻找不到，父女倆從傍晚找到天黑，擔心車失竊，且父親體力不足，只好硬著頭皮向中壢警分局龍興派出所求助，所內女警玉涵聽聞狀況，立刻協助調閱監視器察看，並通報線上巡邏員警藍于修、鄭郁勳至園區周圍找尋，馬上就找到車輛。警方還將趙姓父女載至車輛位置，父女看到車後十分開心，頻頻向警方致謝。

中壢警方呼籲，到外地觀光遊覽，若地理環境不熟，建議多加利用手機的地圖定位後擷圖，再輔以拍照、錄影功能紀錄停車位置，就能輕鬆知道車子停在何處。

警方透過電眼幫她找到車子。（記者李容萍翻攝）

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