為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    孝女與老父花2小時找嘸車 警10分鐘找到

    新北市趙姓女子租車載爸爸到桃園市中壢區「馬祖新村眷村文創園區」玩，回家時卻忘記車停哪裡。（記者李容萍翻攝）

    新北市趙姓女子租車載爸爸到桃園市中壢區「馬祖新村眷村文創園區」玩，回家時卻忘記車停哪裡。（記者李容萍翻攝）

    2023/03/24 22:21

    〔記者李容萍／桃園報導〕新北市趙姓女子日前租車載爸爸到桃園市中壢區「馬祖新村眷村文創園區」玩，結果要回家時，卻忘記車停哪裡，父女倆在園區外的路邊停車格繞了2小時無所獲，一度以為車失竊，最後報警求助，所幸警方調閱天羅地網監視器，監看10分鐘就找到愛車。

    中壢警分局龍興派出所所長周浚鋒今日表示，趙姓女子（38歲）是透過IRENT平台租了車，載著77歲父親重返父親記憶中的馬祖新村文創園區遊玩，傍晚準備返家之際，只記得車子大概停放位置，卻怎麼也找不到車子。

    趙女聯絡了IRENT客服，客服告訴車子就在園區附近，她卻找不到，父女倆從傍晚找到天黑，擔心車失竊，且父親體力不足，只好硬著頭皮向中壢警分局龍興派出所求助，所內女警玉涵聽聞狀況，立刻協助調閱監視器察看，並通報線上巡邏員警藍于修、鄭郁勳至園區周圍找尋，馬上就找到車輛。警方還將趙姓父女載至車輛位置，父女看到車後十分開心，頻頻向警方致謝。

    中壢警方呼籲，到外地觀光遊覽，若地理環境不熟，建議多加利用手機的地圖定位後擷圖，再輔以拍照、錄影功能紀錄停車位置，就能輕鬆知道車子停在何處。

    警方透過電眼幫她找到車子。（記者李容萍翻攝）

    警方透過電眼幫她找到車子。（記者李容萍翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    8旬翁搭高鐵回程忘記車停哪 警3小時尋獲
    2023/02/28 19:40

    8旬翁搭高鐵回程忘記車停哪 警3小時尋獲

    日月光築夢計畫 幫助創新團隊實現夢想
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播