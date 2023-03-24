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    扯！中機站筆錄竟遭竊 調查局：嚴予議處

    調查局今天說，相關人員的行政違失責任，調查局已完成行政調查，將召開考績委員會，嚴予議處。（資料照）

    調查局今天說，相關人員的行政違失責任，調查局已完成行政調查，將召開考績委員會，嚴予議處。（資料照）

    2023/03/24 20:05

    〔記者錢利忠／台北報導〕調查局中部地區機動工作站傳出筆錄遭竊！調查局今天說，相關人員的行政違失責任，調查局已完成行政調查，將召開考績委員會，嚴予議處；針對民眾竊取夾帶調查筆錄，調查局已深切檢討，立即著手修改相關作業規定，並更新詢問室設備，如有藉機竊取調查筆錄等文書資料，一定依法究辦。

    調查局指出，曾姓民眾於2021年4月間，因涉嫌違反銀行法案件至中機站接受詢問，疑有竊取調查筆錄初稿情形，調查局獲悉，旋即主動立案並報請台中地檢署指揮偵辦。

    該案經檢察官偵查終結，台中地檢署以涉犯刑法竊盜及隱匿公務員職務上掌管之文書罪嫌起訴曾某。台中地院判他3月徒刑，可易科9萬元罰金。

    調查局今天指出，相關人員的行政違失責任，調查局已完成行政調查，將召開考績委員會嚴予議處，調查局已深切檢討，立即著手修改相關作業規定，並更新詢問室設備，全面配置雙螢幕顯示功能，用以減少空間死角遮蔽及筆錄列印次數，作廢紙張應立即回收予以銷毀。

    調查局強調，嚴格要求全體調查人員執行詢問工作時，務須全神貫注、態度謹慎，提防受詢問民眾藉機竊取調查筆錄等文書資料；民眾至調查局接受詢問調查時，詢問室均依法全程錄音、錄影，如有藉機竊取調查筆錄等文書資料，一定依法究辦。

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