疑詐團黑吃黑 內湖當街搶500萬4嫌聲押

陳等4嫌昨日當街搶走謝女從銀行領出的500萬元，今被士檢聲押禁見。（記者闕敬倫翻攝）

2023/03/24 19:03

〔記者溫于德／台北報導〕台北市內湖昨日生一起疑似「詐團黑吃黑」所衍生的搶案，謝女從內湖區兩間銀行領出共695萬元現金後返回車上，突遭陳等4名搶匪噴辣椒水再搶走後座一袋500萬元現鈔，4人一度逃逸仍被逮。士林地檢署稍早複訊後，認為4人犯加重強盜重罪的嫌疑重大，且有串滅證之虞，也有逃亡事實，對4人聲押禁見。

士檢也指，目前已將相關金額扣案，尚待檢察官傳喚證人並調取交易明細等資料，以釐清金流來源及去向。

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警方調查，謝女、文姓及曾姓男友人昨日共乘一輛價值700多萬元的寶馬M5轎跑車，先前往北市南港區三重路上的國泰世華銀行提領現金500萬元，再到內湖區行愛路上的第一銀行提領195萬元。

下午3時許，謝女從第一銀行離開走向停在路旁的轎跑車，她才剛鑽進後座，一輛載著陳等4男的豐田Altis黑色轎車，突急駛到她的車子後方，再迅速下車強行打開她的車門，先朝車內噴辣椒水，接著搶走放在後座裝有現金500萬元的綠色手提袋；犯案過程不到30秒。

內湖警分局獲報立刻展開追捕，並經新北市瑞芳警分局協助，順利在台2丙線19公里處攔下搶匪的車輛，逮捕車上4人，也在車上起出現金500萬元及1瓶辣椒水。

據悉，這4嫌分別為26歲陳男、25歲莊男、21歲黃男及21歲邱男；其中，陳男有詐欺、傷害前科，莊男曾涉犯妨害性自主案件。

4名嫌犯經警方初步訊問，均承認涉犯強盜罪。至於全案是否為「詐團黑吃黑」所衍生的搶案，以及背後是否有主使者，檢警現正全力釐清偵辦中。

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