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    有責配偶不得訴請離婚 大法官宣告「部分違憲」

    憲法法庭審判長許宗力宣示民法的裁判離婚重大事由規定部分違憲。（記者吳政峰翻攝）

    憲法法庭審判長許宗力宣示民法的裁判離婚重大事由規定部分違憲。（記者吳政峰翻攝）

    2023/03/24 15:47

    〔記者吳政峰／台北報導〕高雄少年及家事法院法官朱政坤與2名曾有外遇事件男子質疑民法第1052條的但書規定「有責配偶不得訴請離婚」侵害婚姻自由，違反比例與平等原則，聲請釋憲，憲法法庭24日做成112年憲判字第4號判決，宣示該規定部分違憲，相關機關應於2年內修法。

    判決指出，該規定限制有責配偶不得訴請離婚，雖然沒有違背憲法保障的婚姻自由，但無法維持婚姻的重大事由發生後，如果不分時間長短，一律不准有責一方訴離，完全剝奪其離婚的機會，可能導致個案顯然過苛之情事，這部分不符合婚姻自由的意旨。判決要求相關機關應於本判決出爐2年內，依照判決意旨妥適修法，逾期若未完成修法，法院可以依照釋憲內容判決。

    判決敘明，相關機關修法時，可參考國外立法例，檢討民法裁判離婚的規定是否採取「分居」制度，並明定一定期間如果沒有共同生活的事實，可以做為裁判離婚的要件。而為避免放寬離婚原因造成不良後果，可引進「苛刻條款」，例如:為了未成年子女的利益，有必要繼續維持婚姻，或拒絕離婚的一方可能因為離婚而陷入極端苛刻的困境，即使婚姻已破裂，仍不得離婚。

    為關照離婚後無責或弱勢配偶及未成年子女的生活保障，判決也要求相關機關應設計配套措施，例如:修法令有責一方給付較高的贍養費、調整剩餘財產分配與給付未成年子女扶養費的比例，或加重離婚所造成的損害賠償責任。

    民法第1052條規定，對於婚姻破綻應負起較大責任的一方，不得訴請離婚。支持者認為，此規定可保障婚姻制度的穩定性，不願受到婚姻約束者，可採同居，即無須負起法定婚姻應有的權利、責任與義務；反對者則主張，婚姻自由應包含離婚自由，限制有責一方不得訴離，違反平等與比例原則。

    聲請釋憲的朱政坤強調，憲法尊重個人人格自由與追求幸福，也就是不只保障天下有情人終成眷屬，追求幸福，也該保障世間眾怨偶，好好分手，不再痛苦。能和很好，能離也很好；「已經失和，又離不開，最不好！」憲法法庭應宣告民法第1052條第2項但書違憲，讓立法者有機會能重新檢視離婚法制。

    民法主管機關法務部則說明，若逕自刪除該規定，由單方決定婚姻是否無法維持，婚姻制度將形同虛設；反過來說，該規定是在保障被離婚者的權利，以達成公平性與婚姻制度的功能性與公共利益，目的正當，大法官應尊重立法者的選擇。

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