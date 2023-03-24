吵死人！52輛改裝汽機車半夜上路擾民 警掃蕩開罰

芬園鄉連日來出現大批改裝汽、機車群聚，三更半夜擾人清夢，彰化警分局據報展開掃蕩。 （警方提供）

2023/03/24 12:05

〔記者湯世名／彰化報導〕吵死人！彰化縣芬園鄉連日來出現大批改裝汽、機車群聚，三更半夜擾人清夢，居民怒不可抑，彰化警分局據報展開掃蕩，經過蒐證清查後，昨天一口氣通知40輛汽車、12輛機車車主到案，總共開罰改裝、變更車體及設備12件、噪音超標4件，責令複驗，另有受檢2名駕駛人竟然沒有駕照，被警方當場告發，罰款6000元。

彰化警分局最近接獲民眾報案指出，芬園鄉縣芬路、彰南路、護岸街及烏溪堤岸道路等路段，深夜都有車輛聚集及妨害安寧情事，分局長張明盛指示轄區派出所調閱相關路口監視器，發現228連續假期期間及3月12日凌晨都有不少汽、機車聚集行駛，部分改裝車引起的噪音影響民眾安寧。

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經警方過濾清查後通知，昨天有40輛汽車、12輛機車到莿桐派出所前，接受彰化監理站及彰化縣環保局實施的「環、警、監聯合稽查」，對到案車輛進行「違規改裝車輛臨時集中檢驗」，經當場驗車後實施告誡，總共開罰改裝、變更車體及設備12件、噪音超標4件，並責令改正後由環保及監理單位分別召回複驗，其中有2名駕駛竟然無照駕駛前來接受稽查，被員警當場告發交通違規2件，遭罰款6000元。

彰化警分局長張明盛指出，警方將持續強力取締改裝車、危險駕車違法違規，展現嚴正執法決心，以維護縣民深夜安寧及交通安全的決心。他並呼籲，集體競駛、競速等危險駕車行為，可能涉嫌刑法公共危險罪，除依法移送法辦，依道路交通管理處罰條例危險駕車行為，最重可處9萬元罰鍰及吊扣汽機車牌照；另改裝引擎及排氣管違反「噪音管制法」開罰，同時再依道路交通管理處罰條例最重處2萬4000元罰鍰。駕駛人勿為突顯個人喜好或吸引目光，不當改裝車輛或拆除消音器，除影響行車安全，製造噪音妨害民眾安寧。

芬園鄉連日來半夜出現大批改裝汽、機車群聚，在道路上呼嘯而過擾人清夢，彰化警分局據報展開掃蕩。 （警方提供）

芬園鄉連日來出現大批改裝車輛群聚，三更半夜擾人清夢，彰化警分局昨通知40輛汽車、12輛機車車主到案，開出多張罰單。 （警方提供）

芬園鄉連日來出現大批改裝車輛群聚，三更半夜擾人清夢，彰化警分局昨通知40輛汽車、12輛機車車主到案受檢，開出多張罰單。 （警方提供）

芬園鄉連日來出現大批改裝車輛群聚，三更半夜擾人清夢，彰化警分局昨通知40輛汽車、12輛機車車主到案受檢，開出多張罰單。 （警方提供）

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