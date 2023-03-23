南投市代歐陽燦岳賄選 一審判緩刑5年繳公庫80萬

南投市民代表歐陽燦岳在九合一選舉中找簡姓樁腳幫他珼金買票，南投地院23日判處有期徒刑2年，宣告緩刑5年，但要向公庫支付80萬元，並義務勞務200小時，褫奪公權5年。（資料照）

2023/03/23 18:44

〔記者陳鳳麗／南投報導〕國民黨籍南投市民代表歐陽燦岳，去年11月的9合1選舉以每票500元代價，請簡姓樁腳幫他買票，南投地院下午宣判，歐陽燦岳被依違反選罷法之交付賄賂罪名判刑2年，緩刑5年，但要向公庫支付80萬元，並進行200小時義務勞務。簡姓樁腳判刑1年7個月，緩刑3年，並向公庫支付30萬元。

南投市民代表歐陽燦岳去年尋求市代連任，在競選期間買票，他在市代號次抽籤前就以每票500元代價，交付現金給簡姓樁腳，請他代為買票。簡姓樁腳向林姓選民等3人交付現金8500元，請他們與家人投票給歐陽燦岳。

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簡姓樁腳在投票前1日被傳喚，投票日當天歐陽燦岳則被拘提，當天即被聲押獲准，選舉結果歐陽燦岳當選，南投檢方在去年底對歐陽燦岳提起民事的當選無效之訴，且在去年12月日以投票行賄罪嫌起訴歐陽和簡姓樁腳，南投地院上月22日民事庭已判決當選無效，而賄選案本月審結，下午4時宣判，歐陽和簡姓樁腳均未到庭聆判。

南投地院將歐陽燦岳以交付賄賂罪名，判處有期徒刑2年，宣告緩刑5年，但要在判決確定1年內向公庫交付支付80萬元，並進行200小時義務勞役，褫奪公權5年。另外，簡姓樁腳判刑1年7個月，宣告緩刑3年，並向公庫支付30萬元，褫奪公權3年。

歐陽燦岳是去年9合1選舉中，南投第2位因賄選案被判刑的當選者，第1位是南投縣議員曾振炎，他在一審判決前先辭掉縣議員，1月底南投地院以違反選罷法之交付賄賂罪名，判刑2年6個月，褫奪公權5年。

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