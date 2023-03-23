孕婦急產胎頭呼之欲出 2消防員擔架床迎接新生命

宜蘭縣羅東消防分隊員黃卉屏（見圖）、石宗銘，將母女送醫。（記者蔡昀容翻攝）

2023/03/23 17:05

〔記者蔡昀容／宜蘭報導〕今天上午7點多，宜蘭1名孕婦突然臨盆，胎兒頭部呼至欲出，嚇得報案，羅東消防分隊2名救護人員趕赴現場，協助生產，將母女送往羅東聖母醫院，從報案到母女上救護車，僅花13分鐘，圓滿完成急產任務。

7點28分，消防局接獲民眾報案，有孕婦即將生產，羅東分隊員黃卉屏、石宗銘隨即著裝上救護車，趕往現場。據悉，該名孕婦是第二胎，疑似早於預產期臨盆。

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黃卉屏、石宗銘到場後，請孕婦躺上擔架床，並協助拉開褲子，女嬰隨即滑出來，但臍帶繞頸且無哭聲，救護人員排除臍帶繞頸問題，並擦拭女嬰身體及抽吸口鼻，給予足底刺激後，女嬰發出宏亮哭聲，最後使用臍帶夾兩側夾住臍帶，給予嬰兒保暖後交予母親，7點41分將兩人送醫，急產任務圓滿落幕。

黃卉屏、石宗銘都是第一次遇到急產接生勤務。黃卉屏說，第一次執行急產救護很緊張，嬰兒及臍帶觸感滑溜，能將母女平安送抵醫院，很有成就感。

石宗銘分享，執行勤務當下，只專注在嬰兒狀況，一開始很擔心，但經過口鼻抽吸及刺激後，嬰兒發出宏亮的哭聲，讓他鬆了一口氣，很開心能完成任務。

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