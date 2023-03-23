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    北市殯葬處退休巡墓員涉包庇撿骨業者 羈押禁見

    台北市殯葬管理處去年退休的巡墓員陳健郎收押禁見。（取自內政部網站）

    台北市殯葬管理處去年退休的巡墓員陳健郎收押禁見。（取自內政部網站）

    2023/03/23 15:34

    〔記者張文川／台北報導〕台北市殯葬管理處去年退休的巡墓員陳健郎，在職期間涉嫌圖利造墓業者，包庇違規掘骨、回葬行為而不舉發，台北地檢署昨指揮廉政署兵分6路搜索、約談，今凌晨偵訊後依圖利罪嫌聲押陳男，台北地院法官上午開庭後認定有勾串之虞，裁定准予羈押禁見。

    北檢察官稍早已另諭令邱姓、曾姓2名造墓業者各以50萬、10萬元交保。

    陳健郎退休後，去年底選上台北市北投區稻香里里長，選舉公報刊登其學歷為警察專科學校。

    檢廉獲報，陳男於2018年至2022年任內涉圖利邱姓、曾姓造墓業者，包庇約5件違規掘骨、回葬等行為，地點分別在陽明山第一公墓、信義區龍崗公墓。

    檢廉調查，北市府民政局推行火葬取代土葬，早年入土的公墓，後人如有撿骨、修墓等計畫，就必須讓出先人的穴位，選擇二次火化晉塔，或另購私人墓地下葬，部分民眾想撿骨，但不想讓出先人穴位，遂違規私自修墓。

    殯葬管理條例規定，未取得起掘許可，不得起掘、遷葬，違者可開罰3萬至15萬元。巡墓員負責舉發、會勘、報告 裁罰。

    近年檢廉多次接獲舉報北市殯葬處巡墓員涉嫌放水，致使起掘、回葬的標準不一，先前已展開多波蒐證、收網、起訴，此波指向陳男退休前的4年間圖利業者，昨發動搜索約談，今聲押陳健郎禁見獲准。

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