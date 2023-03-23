女教授無權佔用辦公室3年 北院判賠553萬

女教授無權佔用辦公室3年多，北院判她應給付校方553萬多元。（資料照）

2023/03/23 16:02

〔記者溫于德／台北報導〕一名女教授6年前從北部某國立大學校內教評中心卸任，一度拒絕歸還辦公室，直到校方提告，3年前才返還。後來校方再對她索賠3年來未還辦公室時的租金，共553萬多元，她認為校方並非房東等原因拒付，但台北地院認定她的辯詞沒有理由，如數判准；可上訴。

這名女教授曾經從美國知名大學取得博士學歷，專長為教育政策與行政。

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判決指，2017年7月女教授卸任校內「教育研究與評鑑中心」主任，卻遲遲不肯歸還辦公室，經校方提告，2020年11月她才歸還辦公室。

後來，校方再就女教授佔用辦公室3年多的時間部分，經依土地公告地價以及房屋課稅現值計算，並以年利率計算利息，求償553萬多元。

女教授否認私人佔用辦公室，也認為依校方提出的土地謄本，不足以證明是辦公室所在大樓的管理機關，而且她擔任計畫主持人，協助校方做事，專案研究也必須確保資安，她不可任意變更辦公室。

北院認為，校方確實是辦公室的管理機關，而女教授歸還辦公室後，除了在校外租下辦公室持續專案研究，資訊機房也一起遷移，所以並非不得任意變更。

因此，女教授應就其拒絕歸還辦公室的3年多時間，負起賠償責任，北院判她應如數給付校方553萬多元。

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