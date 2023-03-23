台南角頭陳建寧坦承年輕不懂事擄人勒贖 否認製毒走私、洗錢

台南角頭陳建寧（前中）自菲律賓押送回台，交由台南市警察局刑警大隊今天（23日）進行偵訊。（記者楊金城攝）

2023/03/23 15:05

〔記者楊金城／台南報導〕逃亡22年的台南角頭陳建寧昨天由刑事局自菲律賓押送回台，交由台南市警察局刑警大隊今天（23日）進行偵訊，陳嫌坦承犯下2001年嘉義綁票案，表示「過去年輕不懂事，才犯擄人勒贖案，現在回來還（意即服刑）」，而他在菲律賓確診後，因聽力受損，現在要戴助聽器。

54歲陳建寧潛逃菲律賓藏匿，本月初在菲律賓被當地警方逮捕，昨晚被解送回台南市刑大，他辯稱在菲律賓被查獲的大批槍枝都不是他的，在菲律賓經營線上博弈也是合法的，也說「他錢賺的很多，不需要搞製毒走私」，相關案情撇得一乾二淨。

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陳建寧的胞弟陳建文在前年被小弟槍殺，警方查知陳建寧涉嫌曾遙控台南小弟報仇，南市警方逮捕潘姓嫌犯，也把情資在2年前透過刑事局通報菲律賓警方。

警方懷疑陳建寧涉及走私、地下匯兌、洗錢，去年12月再提供相關情資，菲國警方才順利在3月初逮到陳嫌，與他同落網的是都有毒品案前科的吳正隆、楊宗寶，也因陳建寧戶籍在南市，交由南市刑大昨晚押回偵訊。

陳建寧今天早餐吃了台南牛肉湯，吃到家鄉味，心情不錯，坦承犯下嘉義綁票案，面對法律制裁，但對軍火、製毒走私、地下匯兌、洗錢不是否認就是撇清。

陳建寧早年曾為了100萬賭債，在台南押人涉及妨害自由，至今已過了法律追訴期，他涉及嘉義綁架富商被判刑9年，追訴期到2024年11月也結束，幸好南市警方提供情資，陳嫌在菲落網。

陳建寧的手機已被警方查扣，他逃亡中國、菲律賓期間，都有跟台灣道上兄弟連絡，警方一一釐清。預計今天下午再解送嘉義地檢署歸案後發監執行。

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台南角頭陳建寧（前中）交由台南市警察局刑警大隊進行偵訊。（記者楊金城攝）

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