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    「球棒隊」討債認錯人 機車騎士衰遭飛車撞倒再暴打

    李姓機車騎士被誤認為仇家，慘遭「球棒隊」撞飛還被暴打一頓。示意圖（資料照）

    李姓機車騎士被誤認為仇家，慘遭「球棒隊」撞飛還被暴打一頓。示意圖（資料照）

    2023/03/23 12:08

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕吳姓男子和綽號「樹仔」的男子有債務糾紛，得知對方出現在高雄市鳳山區某釣蝦場，趕緊召集3輛車共8名友人前往堵人，結果吳男認錯人，把行經的李姓機車騎士當成「樹仔」，一群人沿路飛車追逐，把李男撞倒後暴打一頓，高雄地院依妨害秩序罪判吳男徒刑10月，其餘友人也被判8、9月不等刑期。

    判決指出，2021年3月某日凌晨12點多，李男騎車行經鳳山區埤頂街一帶，突然被3輛車從後方按鳴喇叭要求停車，李男不曉得對方來意，趕緊加速離開，沒想到3輛車緊追在後，雙方在大馬路上飛車追逐數公里後，李男被撞飛倒地。

    當李男爬起身時，看到對方拿著球棒下車，他嚇得拔腿就跑，被追上後，就是一陣棍棒往他身上招呼，李男聽到對方喊他「樹仔」，他直覺認錯人，趕緊說自己不是「樹仔」，但對方不聽，還打算把他拉上車，李男奮力掙扎，對方說只要上車就不會再打他，要他把「樹仔」找出來，但李男根本不知道「樹仔」是誰，再被打一頓後，才聽到對方喊了一句「走」，然後一群人就火速離開現場。

    李男全身是傷被留在現場後，民眾發現報警，警方事後循線逮捕吳男等人；高雄地院審理時，吳男說第一時間他誤認李男就是「樹仔」，才會飛車追逐把他撞倒，當同夥打人時，他有發現李男不是「樹仔」，但當時他的想法是，就算李男不是「樹仔」，也應該是他們那邊的人，才會打算將他擄走逼「樹仔」出來處理債務。

    而吳男等人事後發現打錯人後，也趕緊賠錢與李男達成和解，法官認定吳男是整起案件的首謀，依妨害秩序罪判吳男徒刑10月，其餘友人也被判8、9月不等刑期，可上訴。

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