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    男違規左轉見警加速逃逸 警查獲失聯外籍移工

    阮男違規左轉見警加速逃逸，警方追逐查獲失聯外籍移工。（讀者提供）

    阮男違規左轉見警加速逃逸，警方追逐查獲失聯外籍移工。（讀者提供）

    2023/03/23 09:08

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市楠梓警方20日於楠梓區興中橋取締交通違規時，發現1名男子違規左轉，見警攔查趁機加速逃逸，警方鳴笛追逐將他攔下，竟是失聯外籍阮姓移工，警訊後將他交由移民署高雄專勤隊依入出國及移民法將遣送回國。

    楠梓警分局右昌派出所警員於3月20日傍晚5時許，於楠梓區興中橋定點取締交通違規時，發現一名男子騎車行經路口，未待轉直接違規左轉。

    警方上前示意攔查，男子一度假裝配合停車後，竟催油門加速逃逸，警方直覺有異一路尾隨，鳴警笛、按喇叭伺機攔查，男子只好配合警方指示停車受檢。

    警方一度以為是無照青少年懼怕遭開罰才落跑，直到男子被攔下後，開口向警方說對不起，口音明顯不是在地人，才查出阮姓男子（22歲）是失聯外籍移工。

    據了解，越南籍阮男不諳中文，去年2月入境工作，因賺不到加班費，才逃離原雇主，從屏東來到高雄打工，不料因交通違規被警方查獲。

    警方同情阮男處境，所長黃少軒自學越南語，還以越南語詢問吃飯了嗎，提供阮男晚餐食用，阮男一聽到家鄉話，心中備感溫暖。

    警訊後將他交由移民署高雄專勤隊依入出國及移民法第36條開立強制驅逐出國處分，並依同法第38條收容於移民署高雄收容所將遣送回國。

    警方呼籲民眾，若聘僱未經許可外來人口從事非法工作，依據就業服務法可處15萬至75萬元罰鍰，5年內再次違反更將涉及刑責，千萬不要心存僥倖，民眾若發現相關情形，歡迎撥打專線1955外籍勞工諮詢保護專線或內政部移民署各地專勤隊、警察機關或各地方勞工主管機關，提供查處資訊。

    阮男違規左轉見警加速逃逸，警方追逐查獲失聯外籍移工。（讀者提供）

    阮男違規左轉見警加速逃逸，警方追逐查獲失聯外籍移工。（讀者提供）

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