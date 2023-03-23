去年退休當選里長 台北市前巡墓員涉圖利聲押
〔記者錢利忠／台北報導〕台北市殯葬管理處多次爆發弊端，再傳基層巡墓員圖利造墓業者，包庇大約5件違規掘骨、回葬的行為而不舉發；台北地檢署昨指揮廉政署兵分6路搜索、約談已於去年退休並選上里長的巡墓員陳健郎，以及兩名造墓業者邱垂港、曾販生，今凌晨訊後依違反貪污治罪條例之圖利罪將陳男聲押禁見，另分別諭令邱、曾2人以50萬、10萬元交保。
檢廉獲報，2018年至2022年間，陳姓巡墓員涉嫌圖利兩名造墓業者，包庇大約5件違規掘骨、回葬等行為，案發地點分別在陽明山第一公墓及信義區龍崗公墓。
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各縣市政府民政局陸續推行火葬取代土葬，尤其台北市地狹人稠，早年入土的公墓，後人如有撿骨、修墓等計畫，就必須讓出先人的穴位，選擇二次火化晉塔或另購私人墓地下葬，有些民眾想撿骨，卻不想讓出先人穴位，便涉違規私自修墓。
殯葬管理條例規定，沒拿到起掘許可，不得起掘、遷葬，違者可裁罰3萬至15萬元罰鍰。巡山員負責舉發此類違規行為，會勘後視情節予以行政裁罰，由於北市還未遷葬的墳墓達數萬座，如有公務員收紅包，不法利益龐大，檢廉正釐清有無集團性收賄弊端，擴大偵辦中。
全案起源於有民眾不滿北市殯葬處取締違規撿骨、修墓的標準不公平，怒向政風單位檢舉，巡墓員涉圖利的劣跡才曝光，廉政署介入調查後，查出大約5件修墓案涉及包庇違規，報請北檢指揮偵辦；此次涉案的邱姓業者先前也曾捲入類似弊案。
2015及2016年間，陽明山第一公墓有巡山員處理墓園違規起掘案件時，對俗稱「土公仔」的撿骨師放水；去年11月，一審台北地院分別依公務員登載不實罪、對主管事務圖利罪，判巡墓員1年2月徒刑、墓管課技工1年4月徒刑；而這次涉案的邱姓造墓業者當初也捲入該案。