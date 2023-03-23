去年退休當選里長 台北市前巡墓員涉圖利聲押

時任台北市殯葬處巡墓員的陳健郎涉嫌在陽明山第一公墓等兩處墓地，圖利造墓業者，檢廉發動搜查。圖為消防局在陽明山第一公墓舉行防災演習，與新聞事件無關。（資料照）

2023/03/23 08:38

〔記者錢利忠／台北報導〕台北市殯葬管理處多次爆發弊端，再傳基層巡墓員圖利造墓業者，包庇大約5件違規掘骨、回葬的行為而不舉發；台北地檢署昨指揮廉政署兵分6路搜索、約談已於去年退休並選上里長的巡墓員陳健郎，以及兩名造墓業者邱垂港、曾販生，今凌晨訊後依違反貪污治罪條例之圖利罪將陳男聲押禁見，另分別諭令邱、曾2人以50萬、10萬元交保。

檢廉獲報，2018年至2022年間，陳姓巡墓員涉嫌圖利兩名造墓業者，包庇大約5件違規掘骨、回葬等行為，案發地點分別在陽明山第一公墓及信義區龍崗公墓。

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各縣市政府民政局陸續推行火葬取代土葬，尤其台北市地狹人稠，早年入土的公墓，後人如有撿骨、修墓等計畫，就必須讓出先人的穴位，選擇二次火化晉塔或另購私人墓地下葬，有些民眾想撿骨，卻不想讓出先人穴位，便涉違規私自修墓。

殯葬管理條例規定，沒拿到起掘許可，不得起掘、遷葬，違者可裁罰3萬至15萬元罰鍰。巡山員負責舉發此類違規行為，會勘後視情節予以行政裁罰，由於北市還未遷葬的墳墓達數萬座，如有公務員收紅包，不法利益龐大，檢廉正釐清有無集團性收賄弊端，擴大偵辦中。

全案起源於有民眾不滿北市殯葬處取締違規撿骨、修墓的標準不公平，怒向政風單位檢舉，巡墓員涉圖利的劣跡才曝光，廉政署介入調查後，查出大約5件修墓案涉及包庇違規，報請北檢指揮偵辦；此次涉案的邱姓業者先前也曾捲入類似弊案。

2015及2016年間，陽明山第一公墓有巡山員處理墓園違規起掘案件時，對俗稱「土公仔」的撿骨師放水；去年11月，一審台北地院分別依公務員登載不實罪、對主管事務圖利罪，判巡墓員1年2月徒刑、墓管課技工1年4月徒刑；而這次涉案的邱姓造墓業者當初也捲入該案。

陳健郎去年退休後選上里長。（擷取至內政部網站）

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