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    首頁　>　社會

    視線死角？大貨車擦撞機車 女騎士遭輾頭慘死輪下

    彰化市中央路1輛大貨車擦撞同方向機車騎士，女騎士頭部被輾過破裂送醫不治。 （警方提供）

    彰化市中央路1輛大貨車擦撞同方向機車騎士，女騎士頭部被輾過破裂送醫不治。 （警方提供）

    2023/03/23 08:32

    〔記者湯世名／彰化報導〕視線死角？彰化市中央路22日下午發生一起驚悚死亡車禍，1輛大貨車行經下坡路段時突然擦撞同方向騎機車1名女子，女子倒地後又被大貨車輾過，頭顱破裂，消防人員將她火速送醫搶救，仍宣告不治，大貨車司機肇事後仍持續往前開150公尺後才下車查看，旋即開車離去，辯稱接獲警方通知才知出事，到案後表示曾聽到「咖喀聲」，但車身沒有晃動；警方依過失致死與公共危險罪嫌偵辦。車禍發生確實原因與肇事責任由警方釐清中。

    彰化警分局調查，這起死亡事故發生在昨天下午3點多，這名司機駕駛大貨車沿彰化市中央陸橋東往西下橋，行至下橋處時，與同向同車道機車碰撞，女騎士當場倒地，後經消防隊送彰化秀傳醫院急救，由於騎士頭顱破裂，因傷重宣告不治。

    警方據報趕往現場，並未發現肇事車輛，立即調閱路口監視器畫面，發現大貨車右後輪輾壓過女子的機車，造成其頭顱破裂，機車左側車身也受損，警方發現大貨車行蹤後立即聯繫司機，告至撞到人、要求盡快到案說明。

    駕駛到案後，經警方實施酒測酒測值為0；司機說，當時曾聽到咖喀聲但車身沒有晃動，因此大約在離肇事地點150公尺遠處曾停車下車查看，但未發現問題，即開車上路。

    警方初步分析肇因，是否未保持行車間距還要進一步釐清，警訊後將大貨車司機依過失致死與公共危險罪嫌偵辦。

    彰化市中央路1輛大貨車擦撞同方向騎機車的女子，消防人員送醫搶救仍告不治。 （警方提供）

    彰化市中央路1輛大貨車擦撞同方向騎機車的女子，消防人員送醫搶救仍告不治。 （警方提供）

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