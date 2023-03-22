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    恐嚇綠營議員余信憲 、嗆「要帶人來包圍」 劉姓男子4小時落網

    桃園市議員余信憲辦公室接到恐嚇電話，警方4小時內找到涉嫌打電話的劉男到案。（記者鄭淑婷翻攝）

    桃園市議員余信憲辦公室接到恐嚇電話，警方4小時內找到涉嫌打電話的劉男到案。（記者鄭淑婷翻攝）

    2023/03/22 21:49

    〔記者鄭淑婷／桃園報導〕民進黨桃園市議員余信憲今天質詢市長張善政及市府團隊，事後辦公室卻接到不明男子恐嚇電話，嗆「要帶人來包圍」，余信憲下午到桃園警分局報案，警方在4小時內找到涉案的68歲劉姓男子，他供稱對議員質詢態度及語氣不滿，所以打電話警告，警方訊後依恐嚇罪嫌函送桃園地檢署。

    張善政今天在市議會進行工作報告，余信憲質詢時，認為市府局處工作報告大篇幅抄襲鄭文燦市府，砲轟張市府團隊「尸位素餐、愧對人民」，法務局長賴彌鼎當場和余拍桌互槓，議場大爆衝突、煙硝味瀰漫，賴彌鼎更被請出議事堂。

    余信憲質詢後，辦公室在下午1點09分接到恐嚇電話，對方嗆「要帶人來包圍你們辦公室」，余信憲隨即到桃園警分局報案，他受訪時表示，該名男子的口氣會讓人很害怕，以國、台語交雜，聽得出來非常不開心，也讓他們感到非常害怕，對方沒有提到是何理由打這通電話，呼籲警方依法偵辦，把恐嚇犯逮捕歸案。

    警方獲報後組成專案小組，4小時內在桃園區找到涉案的劉男，他以手機打到余的辦公室，見警方上門他坦承是他打電話，並稱是因為對議員質詢態度及語氣不滿，所以撥打電話警告，警方依恐嚇罪嫌函送桃檢，也請民眾應理性，勿因一時情緒反應，做出不理智行為。

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