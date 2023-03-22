檢警破地下兵工廠查獲國軍槍彈 保二警：與軍方編組專案調查

警方查獲羅姓男子持有大批國軍產製械彈。（圖由讀者提供）

2023/03/22 20:14

〔記者闕敬倫／新北報導〕軍方近期軍紀案頻傳，包括點45手槍遭調包、T-91槍機遺失，警政署保安警察第二總隊與桃園市政府警察局龜山分局今前往龜山區破獲兵工廠，起獲包括國造T65K2步槍1把等槍械與手槍彈6箱等。主辦的保二警方今晚發布新聞稿表示，本案由桃園地檢署指揮偵辦，並與國防部專案調查，以進一步釐清案情。

國軍近日經傳海軍教準部所屬龍泉新兵訓練中心有「點45手槍」被換成模型槍，又在海軍陸戰隊99旅械彈檢查再發現短缺「T91步槍」槍機。

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國防部長邱國正15日在立法院外交國防委員會備詢，痛批「怎麼會有這麼膽大、無知、莫名其妙的幹部」、「會辦很多人，掉腦袋沒有話講」。

不料，今傳出內政部保二總隊與桃園龜山警分局在龜山區逮獲一名61歲羅姓男子，疑非法持有、改造槍械，在該處查扣國造T65K2步槍一把、步槍彈3箱、手槍彈、45手槍零頭彈1箱、穿甲彈2發、煙霧彈1顆、飛彈砲空殼1顆、訓練式手榴彈、檔彈板等國軍產製械彈。

保二總隊晚間發布新聞稿指出，本總隊刑大科偵分隊執行科技偵查，發現犯嫌羅男涉嫌改造槍械及子彈，經跟監蒐證查知他在龜山區有疑似改造槍械處所，今報請桃園地方法院核發搜索票，與共辦單位桃園市政府警察局龜山分局偵查隊持票執行搜索。

保二總隊表示，針對查獲械彈乙批，警方與國防部已編組專案小組進行調查，將由軍方通令各軍種依帳籍實施全面械彈清點，配合檢警釐清案情。

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