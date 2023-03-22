清潔隊員種大麻被判刑又丟工作 提告鄉公所不當解僱被駁回

曾姓公所清潔隊員種大麻獲判緩刑卻丟了工作，提告公所不當解僱被屏東地院駁回。（記者李立法攝）

2023/03/22 19:20

〔記者李立法／屏東報導〕擔任鄉公所清潔隊員的曾姓男子，因種植大麻被查獲送辦，雖獲判緩刑，還是丟了工作，曾男認為公所不當解僱，侵害他的工作權，提告訴請確認雙方僱傭關係存在，屏東地院審理後，認為曾男訴求無理，予以駁回，可上訴。

曾姓男子擔任鄉公所清潔隊員已有10多年時間，卻私自種植數十株屬於二級毒品的大麻被警方查獲，曾男辯稱種大麻是供自己施用，並未販售，屏東地院審理後，依違反毒品危害防制條例判處曾男1年6個月徒刑，緩刑4年，須向公庫支付3萬元。

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曾男在該案偵辦期間一度遭到羈押，鄉公所認為所屬清潔隊員涉毒重創公所形象，經召開公務人員考績暨甄審委員會議後，決議將曾員解僱。

曾男認為，他任職清潔隊期間表現良好，多次獲獎，所涉刑事案件尚未經起訴或法院確定判決前，就被公所以影響聲譽為由，終止雙方僱傭關係，於法不合，遂提告爭取恢復工作權。

屏東地院認為，鄉公所顧慮曾男染毒惡習是否影響執勤而有發生危險，或藉職務之便，丟棄或銷毀毒品、施用器材等可能，曾男違反勞動契約或工作規則情節已屬重大，公所終止與曾男的僱傭關係，符合比例原則。

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