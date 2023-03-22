怎麼開的？曳引車駕駛1個轉彎 人行道車阻連斷3根

高雄五福三路與英雄路口方人行道車阻，遭曳引車轉彎時擦撞造成3根毀損。（民眾提供）

2023/03/22 16:58

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區五福三路與英雄路口，今（22日）上午9點多發生曳引車駕駛擦撞到人行道車阻，導致車阻連斷3根，網友驚呼太誇張，認為路這麼大條還能撞上，但也慶幸撞到的不是人，警方獲報後前往處理，經查駕駛酒測值為0，後續將由養工處進行處理。

有目擊民眾在PTT上發文指出，國軍英雄館附近的車阻被撞爛，並可看出有2根完全被撞斷、1根也斷頭，而圖文一出，引來其他網友熱議，有人說「司機判斷錯誤覺得不會撞到吧，不過還好不是撞到人車」、「車阻發揮作用了」、「這麼粗的路也能撞不就駕駛的問題，不然還能怪誰」，還有人幽默表示，「車阻看到大車要閃啊」、「學長調皮了」，也有網友提醒「記得報1999讓工務局去求償」。

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警方表示，經了解，49歲葉男今早駕駛曳引車沿五福三路至英雄路口欲右轉時，車身不慎擦撞人行道車阻。現場無人受傷，警方依規定到場測繪，駕駛酒測值為0，案經釐清事發經過後，肇因初判為駕駛操控不慎，詳細肇事責任仍待送交通大隊進一步分析研判。人行道車阻受損處目前已架設警示標誌提醒用路人注意，並通知養工處派員前來修復。

肇事的曳引車駕駛酒測值為0。（民眾提供）

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