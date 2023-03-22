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    首頁　>　社會

    小貨車國3追撞故障車與拖吊車 2車變形、3人受傷

    國道3號南下199公里處，發生故障小貨車被後方白色小貨追撞，再去追撞前方拖吊車的車禍，有3人受傷。（民眾提供）

    國道3號南下199公里處，發生故障小貨車被後方白色小貨追撞，再去追撞前方拖吊車的車禍，有3人受傷。（民眾提供）

    2023/03/22 16:11

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕國道3號南向219公里中興路段，今天下午發生3輛車追撞車禍，故障藍色小貨車停在外側車道，拖吊車正準備進行拖吊，1輛白色小貨車先撞小貨車，再向前追撞拖吊車，白色小貨車翻覆，貨物散落在車道上，2部貨車嚴重毀損，共3人受傷，因事故車佔用車道和路肩，一度回堵2公里。

    這起連環追撞車禍發生在國道3號南下219公里處，1輛拖吊車正要執行故障在外側車道小貨車的拖吊作業時，1輛滿載貨物的白色小貨車，行駛在外側車道但未注意前方路況，直接就追撞藍色小貨車，而藍色小貨車再向前撞上救援拖吊的拖吊車，白色小貨車因撞擊力大而直接翻覆，滿載的貨物散落一地，2輛小貨車分別有2人及1人受傷，所幸傷勢都不重。

    國道七隊表示，車禍發生後，該隊趕往處理同時，也派遣國道警察局及高公局緩撞車，前往事故現場後方警戒疏導車流。而毀損車輛及貨物，一度佔用中外車道、外側車道及外側路肩，造成車流回堵最長約2公里，最後在下午近2時完全排除，恢復通車。3名傷者分別送往南投醫院及佑民醫院，均為腿部受傷，傷勢無大礙。

    國道七隊也說，請用路人在駕車時遵守速限保持安全距離，才能順利煞停；如果精神不濟打瞌睡或分心，未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。

    藍色小貨車駕駛受傷坐在路肩上。（民眾提供）

    藍色小貨車駕駛受傷坐在路肩上。（民眾提供）

    被追撞的故障小貨車，車身也嚴重變形。（民眾提供）

    被追撞的故障小貨車，車身也嚴重變形。（民眾提供）

    白色小貨車追撞故障車後翻覆，車頭嚴重毀損。（民眾提供）

    白色小貨車追撞故障車後翻覆，車頭嚴重毀損。（民眾提供）

    翻覆的白色小貨車車內貨物散落一地。（民眾提供）

    翻覆的白色小貨車車內貨物散落一地。（民眾提供）

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