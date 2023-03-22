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    酒駕判4個月不服上訴判6個月更重 合議庭：污衊員警還作偽證

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2023/03/22 15:29

    〔記者王定傳／新北報導〕去年間，45歲王姓男子因酒駕，觸犯公共危險罪，法官依檢方聲請簡易判決處以4個月徒刑；王男不服提出上訴辯稱：「停好車才去旁邊喝酒，警察事後問我有無喝酒，才說有」，新北地院合議庭不採信，並斥責他污衊執法員警以不正方式取得自白，還偕同證人作偽證，耗費司法資源，犯後態度惡劣，改判刑6個月，合議庭並依職權告發2名證人涉偽證罪嫌。

    檢警調查，去年5月9日下午3時許，王男酒後駕駛自小客貨車，從新北市板橋區某工地，沿台64東西向快速道路，開回五股某巷弄內停好車後，遇警盤查，酒測值0.34毫克，檢方調查後將他起訴並聲請簡易判決處刑，法官依公共危險罪判他4個月徒刑。

    但王男不服提出上訴稱辯稱：「停好車才去旁邊喝酒，警察事後問我有無喝酒，才說有」，甚至還指控：「我遭到警察不正詢問」；另外又傳喚2名證人指證稱：「王男案發當天並沒有喝酒」。

    合議庭勘驗警詢筆錄光碟後判定，王男於應詢時能即時回應且過程流暢，神情自然，無神智不清、痛苦、恍神、精神不濟或神情異常現象等情，未見警員有何強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問等不正訊問情事。

    由於王男於警詢、偵查時均坦承犯行，且王男所傳喚的其中一名證人在警詢時也稱：「王男案發當日有喝1瓶保力達，斷斷續續的喝，喝完就上路了」。

    警員亦指證，案發時，王男的汽車發動並違規停放在紅線，他才會上前盤查，當時王男就坐在駕駛座上，一看到他就立刻下車，當時他聞到王男身上有酒味，才會酒測，若非王男自己承認酒駕，他根本不知道王男在哪邊喝酒，從哪邊開車，合議庭綜合相關證據後判定王男確實酒駕；至於證人所述顯屬迴護王男之詞。

    合議庭斥責王男空言否認犯行，胡亂指謫員警無根據情況下任意攔查，並以不正之方式取得其自白，污衊執法員警，更於審理時偕同證人作虛偽，耗費有限司法資源，犯後態度惡劣，毫無悔意，改判刑6月；合議庭並依職權告發2名證人涉偽證罪嫌。

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