台南角頭陳建寧勒贖6千萬逃亡22年押返 嘉檢︰最快明發監執行

台南角頭陳建寧遭通緝逃亡22年，今自菲律賓遣返回台。（記者姚介修攝）

2023/03/22 15:36

〔記者王善嬿／嘉義報導〕台南角頭陳建文的胞兄陳建寧，在菲律賓擁大批軍火被查緝落網，今天經台、菲警方協商遣返回台；陳建寧在2001年因與同夥持玩具槍擄走營造業者陳塗城，勒贖6000萬元，在台南被警方拘捕落網，依擄人勒贖罪判刑9年，陳建寧未到案被嘉義地檢署通緝，2013年疑似持假護照潛逃出境，今返台後，預計明天解送嘉檢歸案，嘉檢今表示，最快明天發監執行。

嘉義地檢署發言人、主任檢察官江金星表示，陳建寧還涉及其他縣市多起案件，預計明天解送嘉檢歸案，檢察官訊問確認人別以及所犯的擄人勒贖案件犯行，最快明天發監執行。

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此外，陳建寧2013年透過角頭黃進國（已歿），向男子張泳翰取得其原名張輝鴻的身分證後，偽造成貼有自己照片的身分證，以此申請護照而得以出境的偽造文書案，待陳建寧歸案後，針對該案案情，及是否使用該偽造身分出境等疑點進行釐清。

判決書指出，林鴻文、施靜雯為男女朋友，施靜雯與「松藤營造股份有限公司」負責人陳塗城為認識12年的朋友，林鴻文因覬覦陳塗城財產，夥同男子王天賜、陳建寧謀議綁架陳塗城勒贖，林鴻文為掩飾施靜雯身分，還假以是受陳塗城姪子指使，找人綁架陳塗城勒贖，由施靜雯提供陳塗城駕駛汽車的車型、車號、行動電話號碼、家中電話。

判決書指出，王、陳、林、施4人謀議綁架陳塗城勒贖6000萬元，其中施靜雯獲得一半，其餘林、王、陳3人均分，談妥後，在2001年5月2日，趁著陳塗城到經濟部水利署第五河川局辦事，走出來到停車場欲駕車離去時，由林鴻文勒住陳塗城頸部、拉腰部，王天賜持玩具槍抵住陳的胸部喝令「不要動，否則要開槍」，2人將陳塗城強行擄上車，由負責開車的陳建寧往台南縣行駛，並聯絡家屬交付贖款，並逐漸將贖款金額減少到1250萬元。

同年5月3日下午，因車子在台南縣被警方發現展開追逐，陳建寧開車駛進小路內，陳、林2人將車牌拔下丟棄、換另一車牌駕車逃往高雄，被擄的陳塗城則趁機衝下車將眼睛膠帶撕開逃跑、躲進草堆內，警方約5分鐘後趕到，救出陳塗城，5月15日將陳建寧、王天賜等人拘捕到案。

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