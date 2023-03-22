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    鬼切阿伯！他騎車連切3車道 害3轎車追撞！

    阿伯騎機車從最外線機車道連續往左切3個車道，造成後方3輛轎車煞車不及連環追撞。 （警方提供）

    阿伯騎機車從最外線機車道連續往左切3個車道，造成後方3輛轎車煞車不及連環追撞。 （警方提供）

    2023/03/22 15:00

    〔記者湯世名／彰化報導〕鬼切阿伯！1名65歲施姓阿伯騎機車行經彰化花壇省道中山路時，竟從最外線機車道連續往左切3個車道，造成後方3輛轎車煞車不及連環追撞，阿伯被攔下還一頭霧水，被警方依法開單告發，還發現他因之前交通違規要去監理站道安講習，沒想到又再次違規害3車追撞，影片PO上網引發網友熱議稱「鄉下地方不意外」，還有人稱阿伯再繼續這樣的話，「遲早會被收掉」。

    彰化警分局指出，該名施姓阿伯20日上午8點多騎機車行經彰化縣花壇鄉中山路2段時，並未依機車兩段式左轉標誌左轉，而是連續左切3個車道，到內線車道左轉待轉區，不料就在連續左切3個車道時，造成後方3輛轎車煞車不及連環追撞，所幸未釀人員受傷。阿伯渾然不知闖禍，直到被路人喊住才發覺事情大條，停在現場等待警方前來。

    警方對施姓阿伯與3名轎車駕駛實施酒測都為0，但阿伯未依機車兩段式左轉，警方依違反道路交通管理處罰條例48條第1項2款不依標誌、標線、號誌指示，開罰600元至1800元罰鍰。據警方了解，該名阿伯是因之前違反交通規則，當天要去彰化監理站參加道安講習，沒想到又再次交通違規。

    阿伯鬼切釀3車追撞影片PO上網，引發大批網友熱議，有人說「鄉下不意外」，還有人認為阿伯鬼切雖有錯，轎車駕駛煞車或技術不好，速度又不慢，不應該跟那麼近。另有人說，阿伯不僅面臨罰鍰，還要理賠3輛車追撞車損費用。更有人指出，鬼切就算了，後照鏡都不看，早晚阿北會在馬路上被收掉。

    阿伯騎機車從最外線機車道連續往左切3個車道，造成後方3輛轎車煞車不及追撞，渾然不知自己闖禍。 （警方提供）

    阿伯騎機車從最外線機車道連續往左切3個車道，造成後方3輛轎車煞車不及追撞，渾然不知自己闖禍。 （警方提供）

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